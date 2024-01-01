Yeni yıl yine uyarıyla başladı! Naci Görür iki kente dikkat çekti: Bu bölgede depremin olması mümkün

Hakkari'de dün peş peşe 3 sarsıntı birden yaşandı. AFAD depremlerin büyüklüklerini 3,5, 4,4 ve 4,5 olarak açıkladı. Büyük korku yaşayan Hakkari halkı korkusundan geceyi dışarıda geçirdi. Hal böyle olunca gözler deprem uzmanlarının uyarılarına çevrildi. Konuyla ilgili açıklama Yerbilimci Naci Görür'den geldi.
Yaşanan depremlerin ardından sosyal medya hesabından bilgilendirmeler yazan Görür Hakkari depremiyle ilgili, iki ile dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu;
Yazılı- Yüksekova Hakkari’de 4,7 ve ardından da 4,6 artçı deprem oldu. Depremler muhtemelen Bitlis- Zagros Bindirme kuşağının içerisinde.
Bu bölgede depremin olması mümkün çünkü Arap Levhası kuzeye doğru hareket ederk Doğu Anadolu’yu sıkıştırdı. Dolayısıyla Bitlis-Zagros bindirme kuşağında hareketlenmeler olabilir. Hakkari ‘de bu depremler sonucu çeşitli yerlerde heyelanlar da gelişebilir. Hakkari’de ulaşım yolları çok sınırlı olduğu için olası bir acil müdahalede alternatif yolların yapılması çok önemlidir. Geçmiş olsun.
AFAD tarafından yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Yüksekova’da 3 ayrı deprem meydana geldiği bildirilmişti.
Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kentte vatandaşlar korkudan sokağa döküldü. Araç sahipleri akaryakıt istasyonlarına koşarken, bazı vatandaşlar ise dışarıda yaktıkları ateş başında bekleyişlerini sürdürdü.