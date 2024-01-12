Yeniden Refah'tan İstanbul adımı! 'Kurum' açıklaması ses getirmişti: Adaylık için o isimler ön plana çıktı

Onda bile mantık hatası var. Cumhurbaşkanının eşi önem veriyor diye bunun peşine düşüldü. Yaptıkları şey çok daha büyük zarara uğrattı. O siyah büyük poşetler yaygınlaştı bu akıllıca değildi. Biz Murat Kurum'u deprem döneminde de gördük. Algı yönetimi ile kurulmuş bir söylem geliştiriyor Murat Kurum beyefendi." ifadelerini kullanmıştı.