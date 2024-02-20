Yıllarca çayı yanlış demlemiş olabilirsiniz! Bu hataları sakın yapmayın... İşte iyi çay demlemenin sırları

Çay, her evde farklı demlenir ve her evde içilen çayın tadı da farklıdır. Bir evde aşırı koyu sert bir çay sevilirken başka bir evde daha aromalı ya da yumuşak içim çaylar sevilebilir. Günün her saatinde içilen ve vazgeçilmezimiz olan çayın demleme yöntemlerinde de püf noktalar bulunuyor. Çay demlerken yapılan hatalar sağlığınızı tehdit ediyor. Güzel çay demlemenin sırları merak ediliyor. Peki, sizin evde çay nasıl demlenir? İşte çay demlendirken sık yapılan hatalar...
Ne demiş atalarımız; 'Çayı haşalama' yani çayın üzerine kaynar su dökülmez! Çay demlerken çaya kaynamış suyun ilave edilmesi en sık sık yapılan hataların en başında yer alır. Bu şekilde çayı demlemiş değil, haşlamış oluyoruz. İlk önce kaynamış suyun demliğe dökülmesi ve ardından da çayın eklenmesi gerekir. Hatta mümkün olduğunca alttaki su kaynadıktan sonra bir müddet bekletilip sonrasında demleme işlemi gerçekleştirilmelidir. (Genel olarak 85-92 derece arasında su kullanılmalıdır.)
Sık yapılan diğer hata ise; alttaki suyu kaynatırken üst demlik içerisinde kuru çay bekletmektir. Çaydanlıkta su kaynatılırken üst demlikte kuru çay bekletilmez.
Çaydanlıkta kalan kaynayan suyun altı kısılmalı ve kesinlikle demlik kaynatılmamalıdır.
Çayın suyu yumuşak ve tatlı olmalıdır. Suyun kireçsiz ve klorsuz olmasına dikkat edin.
Çayın en iyi şekilde demlenmesi için kullanılan demlik porselen olmalıdır.