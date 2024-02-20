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    4. Yıllarca çayı yanlış demlemiş olabilirsiniz! Bu hataları sakın yapmayın... İşte iyi çay demlemenin sırları

    Yıllarca çayı yanlış demlemiş olabilirsiniz! Bu hataları sakın yapmayın... İşte iyi çay demlemenin sırları

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    20.02.2024 11:34 | Son Güncelleme:
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    Yıllarca çayı yanlış demlemiş olabilirsiniz. Demliğe önce çay sonra su mu, yoksa önce su sonra çay mı ekliyorsunuz? Aslında bu ikilem çayı doğru demleme konusunda oldukça kritik bir nokta. Her evin çay konusundaki damak zevki farklıdır. Ancak çay demlerken bu hatalar yapılmamalıdır. İyi bir çay demlemek için dikkat emeniz gereken 5 püf noktayı haberimizde derledik.

    Çay, her evde farklı demlenir ve her evde içilen çayın tadı da farklıdır. Bir evde aşırı koyu sert bir çay sevilirken başka bir evde daha aromalı ya da yumuşak içim çaylar sevilebilir. Günün her saatinde içilen ve vazgeçilmezimiz olan çayın demleme yöntemlerinde de püf noktalar bulunuyor. Çay demlerken yapılan hatalar sağlığınızı tehdit ediyor. Güzel çay demlemenin sırları merak ediliyor. Peki, sizin evde çay nasıl demlenir? İşte çay demlendirken sık yapılan hatalar...

    İYİ BİR ÇAY DEMLEMENİN 5 PÜF NOKTASI!

    1) ÇAYI HAŞLAMAYIN

    1) ÇAYI HAŞLAMAYIN

    Ne demiş atalarımız; 'Çayı haşalama' yani çayın üzerine kaynar su dökülmez! Çay demlerken çaya kaynamış suyun ilave edilmesi en sık sık yapılan hataların en başında yer alır. Bu şekilde çayı demlemiş değil, haşlamış oluyoruz. İlk önce kaynamış suyun demliğe dökülmesi ve ardından da çayın eklenmesi gerekir. Hatta mümkün olduğunca alttaki su kaynadıktan sonra bir müddet bekletilip sonrasında demleme işlemi gerçekleştirilmelidir. (Genel olarak 85-92 derece arasında su kullanılmalıdır.)

    2) DEMLİKTE KURU ÇAY BEKLETMEYİN

    2) DEMLİKTE KURU ÇAY BEKLETMEYİN

    Sık yapılan diğer hata ise; alttaki suyu kaynatırken üst demlik içerisinde kuru çay bekletmektir. Çaydanlıkta su kaynatılırken üst demlikte kuru çay bekletilmez.

    3) OCAĞIN ALTINI KISIN

    3) OCAĞIN ALTINI KISIN

    Çaydanlıkta kalan kaynayan suyun altı kısılmalı ve kesinlikle demlik kaynatılmamalıdır.

    4) SUYA DİKKAT EDİN

    4) SUYA DİKKAT EDİN

    Çayın suyu yumuşak ve tatlı olmalıdır. Suyun kireçsiz ve klorsuz olmasına dikkat edin.

    5) DEMLİK SEÇİMİ

    5) DEMLİK SEÇİMİ

    Çayın en iyi şekilde demlenmesi için kullanılan demlik porselen olmalıdır.

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