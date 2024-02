Yıllarca çayı yanlış demlemiş olabilirsiniz! Bu hataları sakın yapmayın... İşte iyi çay demlemenin sırları

Çay, her evde farklı demlenir ve her evde içilen çayın tadı da farklıdır. Bir evde aşırı koyu sert bir çay sevilirken başka bir evde daha aromalı ya da yumuşak içim çaylar sevilebilir. Günün her saatinde içilen ve vazgeçilmezimiz olan çayın demleme yöntemlerinde de püf noktalar bulunuyor. Çay demlerken yapılan hatalar sağlığınızı tehdit ediyor. Güzel çay demlemenin sırları merak ediliyor. Peki, sizin evde çay nasıl demlenir? İşte çay demlendirken sık yapılan hatalar...