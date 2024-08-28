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  4. Yine hastaneye yetişemedi! 5 yıl sonra aynı şoförün kullandığı ambulansta ikizleri doğdu

Yine hastaneye yetişemedi! 5 yıl sonra aynı şoförün kullandığı ambulansta ikizleri doğdu

28.08.2024 07:45
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Mersin'de 5 yıl önce hastaneye götürülürken oğlunu ambulansta dünyaya getiren Nesrin Gümüş bu kez ikiz bebeklerinin sancısı gelince 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. 5 yıl önce olduğu gibi yine hastaneye yetişemeyen kadın İkiz bebeklerini de sağlık kuruluşuna ulaşamadan 112 ekibinin yardımıyla yolda doğurdu. 5 yıl önceki ve bugünkü ambulans şoförünün aynı kişi olduğu öğrenildi.

Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi'nde yaşayan 39 yaşındaki Gümüş'ün 11 Temmuz'da doğum sancısı tuttu. Eşinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine 29 haftalık hamile kadının evine Mezitli 3 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonundan ekip yönlendirildi.
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Acil tıp teknisyeni Osman Özer'in kullandığı ambulansla hastaneye yetiştirilmeye çalışılan Gümüş'ün erken doğum nedeniyle riskli olduğunu değerlendiren paramedik Fatma Üçüncü ve Zeynep Öztürk, aracı hızlıca doğuma hazırladı.

Sancıları artan anne, sağlık ekibinin başarılı müdahalesiyle ikiz bebeklerini yolda dünyaya getirdi. Furkan ve Seher ismi verilen prematüre ikizler, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kuvöze alındı.

AMBULANS SÜRÜCÜSÜ 5 YIL ARAYLA İKİ DOĞUMA TANIK OLDU

AMBULANS SÜRÜCÜSÜ 5 YIL ARAYLA İKİ DOĞUMA TANIK OLDU

Taburcu edilen bebekleriyle buluşan Nesrin Gümüş'ün, 2019'da yine Özer'in kullandığı ambulansla hastaneye götürülürken sağlık personelinin yardımıyla oğlu Erhan'ı doğurduğu da anlaşıldı. Sağlık çalışanları Özer, Üçüncü ve Öztürk, anne Gümüş ile bebeklerini evlerinde ziyaret etti.

Osman Özer, aynı annenin iki doğumuna ambulansta tanıklık etmenin şaşırtıcı olduğunu söyledi. Yardımcı olabildiği için mutlu olduğunu vurgulayan Özer, "Doğum başladığında aracı durdurdum. Meslek hayatımda karşılaştığım iki doğum da aynı anneydi. İki doğumda da bebekler gözlerini ambulansta, kucağımızda açtı." dedi.

"İKİZ BEBEKLERİM OLDUĞU İÇİN O AN AYNI DUYGUYU TEKRAR YAŞADIM"

"İKİZ BEBEKLERİM OLDUĞU İÇİN O AN AYNI DUYGUYU TEKRAR YAŞADIM"

Paramediklerden Fatma Üçüncü, doğuma şahitlik etmenin unutulmaz bir an olduğunu belirterek, olay gününü şöyle anlattı:

"Komuta merkezinden doğum anonsu aldık. Sağlıkçı arkadaşımız Osman Özer, annenin daha önce doğumuna gittiği için adresi biliyordu. Hemen eve gittik. Annenin ağrısı ve sancısı vardı. Hastayı ambulansa alıp gerekli sağlık kontrollerini yaptık. İlk olarak kız, sonra oğlan çocuğu dünyaya geldi. Kızı kucağıma aldım. İkiz bebeklerim olduğu için o an aynı duyguyu tekrar yaşadım. Onları sağlıklı görmek çok güzel duygu."

Zeynep Öztürk de ilk kez ambulansta doğumla karşılaştığını, panik olan anneyi sakinleştirmeye çalıştıklarını anlattı. İkiz bebeğin kendileri için sürpriz olduğunu dile getiren Öztürk, "İlk doğumu gerçekleştirdikten sonra anne 'İkincisi de geliyor' dedikten sonra heyecanlandık. Annenin yaşı, doğum sayısı, ikiz gebelik ve erken doğum riskleri olmasına rağmen doğumu sağlıklı şekilde gerçekleştirebilmenin gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Mersin ikiz bebek ambulans doğum ikiz
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