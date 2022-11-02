Yüz çukurları için etkili maske tarifi! Yüz çukurları nasıl geçer?

Sivilce geçse bile ciltte sivilce lekesi, delik veya çukur bırakabiliyor. Bu durum özellikle kadınlar tarafından oldukça dert ediliyor. Yüzde oluşan çukurlar ve delikler dermatolojik rahatsızlık olarak görülüyor. Yüz çukurlarını geçirmek için kimyasal peeling, lazer, dermabrazyon, dermal dolgu, microneedling gibi işlemler yapılabiliyor. Ancak yüz çukurları için evde çözüm arıyorsanız etkili maske tariflerine bakabilirsiniz.
YÜZ ÇUKURLARI NEDEN OLUŞUR?
AKNE VE SİVİLCELER
Çukurların en yaygın nedenlerinden biri sivilcedir. Akne, çoğu insan için, özellikle ergenlik çağıyla birlikte gelen hormonal değişiklikler sırasında yaygın bir durumdur. Cilt bu süre zarfında fazladan sebum üretebilir. Bu da gözenekleri tıkar ve sivilcelere neden olur. Sivilcelerin ve sivilcelerin patlaması, daha sonra çukur izlerine yol açabilir. Kişi sivilcenin kendi kendine iyileşmesine izin verse bile şiddetli sivilce vakaları da çukurlara neden olabilir.
BULAŞICI HASTALIKLAR
Çiçek hastalığı da dahil olmak üzere bulaşıcı hastalıklar, çukurların yaygın bir nedeniydi. Çiçek hastalığı çoğunlukla ortadan kalkmış olsa da, suçiçeği gibi benzer sorunlar da karakteristik yara izlerine neden olabilir. Suçiçeği, vücudun her yerinde görülen küçük kaşıntılı kabarcıklara neden olur. Kabukları tamamen iyileşmeden kaşımak bir çukur bırakabilir.
ENFEKSİYONLAR
Staphylococcus veya streptococcus bakterisinden kaynaklananlar gibi diğer enfeksiyonlar, arkasında bir çukur bırakabilen yaralara neden olabilir
YÜZ ÇUKURLARI İÇİN MASKE TARİFLERİ
YOĞURT VE LİMON MASKESİ
Bu doğal yoğurt ve limon karışımı cildinize sadece laktik asit vermekle kalmaz aynı zamanda C vitamini de verir. Cildinizdeki hücreler, bu bileşenleri uygularsanız her iki besini de emer. Ayrıca, iyileşme yoluna girmemesi için ölü derinin temizlenmesini de teşvik ederler. Bu maske sadece geceleri kullanılmalıdır. Bunun nedeni cildinizi güneşe duyarlı bırakmasıdır. Güneş ışınlarına maruz kalırsanız, leke oluşumuna yol açabilir. Beş yemek kaşığı doğal yoğurt ve iki yemek kaşığı limon suyunu bir cam kaseye alın. Ardından pürüzsüz bir krem elde edene kadar karıştırın. Maskeyi etkilenen bölgelere yayın. Sonra otuz dakika cildinizde bekletin. Daha sonra ılık suyla durulayın. Bu maskeyi haftada üç kez kullanın.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI VE E VİTAMİNİ
Hindistan cevizi yağı ve E vitamini ile yapılan bu doğal krem kesinlikle nemlendirici ve gençleştirici bir üründür. Bu krem antioksidan ve besleyici maddeler bakımından yüksek olduğu için kusurlu cilde birçok fayda sağlar. İki yemek kaşığı organik hindistan cevizi yağını benmari usulü eritin. Eritilmiş hindistan cevizi yağını temiz bir kavanoza alın ve içine bir tatlı kaşığı E vitamini ekleyin. Pürüzsüz, kremsi bir ürün elde edene kadar hindistan cevizi yağını E vitamini ile karıştırın. Maskeyi yüzünüzün her yerine uygulayın. Hasarlı veya yaralı alanlara odaklanın. Sonra otuz dakika cildinizde bekletin. Bu sürenin sonunda fazlalığı ıslak bir bezle alın. Ardından cildinizi ılık suyla durulayın. Bu maskeyi her gece kullanın.
SALATALIK VE GÜL SUYU MASKESİ
Bu ferahlatıcı salatalık ve gül suyu maskesi, sivilce geliştirme eğiliminde olan yağlı ciltler için bir çözümdür. Su, antioksidan ve vitamin içerir. Birlikte, doku iyileşmesini desteklerken gözeneklerinizi derinlemesine temizlerler. Yarım salatalığın kabuklarını soyun ve sekiz yemek kaşığı gül suyuyla birlikte blendere koyun. Kalın bir macun elde ettikten sonra maskeyi temiz cildinize uygulamaya başlayın. Ardından maskeyi tedavi etmek istediğiniz alanlara uygulayın. Daha sonra cildinizde otuz dakika bekletin. Bu sürenin sonunda cildinizi bol suyla durulayın. Bu maskeyi haftada üç kez kullanın.
ALOE VERA VE BAL MASKESİ
Bu lekelerin, yara izlerinin ve sivilcelerin azaltılması için inanılmaz bir maskedir. Aloe vera jelini balla karıştırmayı içerir. Bu bileşenlerin antioksidan, antienflamatuar ve nemlendirici özellikleri vardır. Bunlar, hücresel iyileşme sürecinin size yumuşak ve pürüzsüz bir cilt vermesine yardımcı olur. Üç yemek kaşığı aloe vera jeli ve iki yemek kaşığı balı bir cam kasede karıştırın. Maskeyi yüzünüzün tamamına uygulayın. Ardından otuz saniye kurumasını bekleyin. Daha sonra cildinizi ılık suyla durulayın. Bu maskeyi haftada üç kez kullanın.
JELATİN VE ANANAS SUYU MASKESİ
Bu jelatin ve ananas suyu maskesi, cilt gözeneklerinizde biriken kirleri gidermenizi sağlar. Ayrıca size gerekli vitaminleri ve amino asitleri verir. Bunlar, kronik aknenin neden olduğu lekeleri azaltmanıza yardımcı olur. Bir yemek kaşığı tatsız jelatin ve beş yemek kaşığı ananas suyunu iyice karıştırın. Maskeyi yüzünüzün tamamına uygulayın. Sonra yirmi dakika boyunca yüzünüzde maskeyi bekletin. Daha sonra maske kuruduktan sonra ılık suyla dikkatlice çıkarın. Bu maskeyi haftada iki veya üç kez kullanın.