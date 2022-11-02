Yüz çukurları için etkili maske tarifi! Yüz çukurları nasıl geçer?

Sivilce geçse bile ciltte sivilce lekesi, delik veya çukur bırakabiliyor. Bu durum özellikle kadınlar tarafından oldukça dert ediliyor. Yüzde oluşan çukurlar ve delikler dermatolojik rahatsızlık olarak görülüyor. Yüz çukurlarını geçirmek için kimyasal peeling, lazer, dermabrazyon, dermal dolgu, microneedling gibi işlemler yapılabiliyor. Ancak yüz çukurları için evde çözüm arıyorsanız etkili maske tariflerine bakabilirsiniz.

YÜZ ÇUKURLARI NEDEN OLUŞUR?

AKNE VE SİVİLCELER

Çukurların en yaygın nedenlerinden biri sivilcedir. Akne, çoğu insan için, özellikle ergenlik çağıyla birlikte gelen hormonal değişiklikler sırasında yaygın bir durumdur. Cilt bu süre zarfında fazladan sebum üretebilir. Bu da gözenekleri tıkar ve sivilcelere neden olur. Sivilcelerin ve sivilcelerin patlaması, daha sonra çukur izlerine yol açabilir. Kişi sivilcenin kendi kendine iyileşmesine izin verse bile şiddetli sivilce vakaları da çukurlara neden olabilir.

BULAŞICI HASTALIKLAR

Çiçek hastalığı da dahil olmak üzere bulaşıcı hastalıklar, çukurların yaygın bir nedeniydi. Çiçek hastalığı çoğunlukla ortadan kalkmış olsa da, suçiçeği gibi benzer sorunlar da karakteristik yara izlerine neden olabilir. Suçiçeği, vücudun her yerinde görülen küçük kaşıntılı kabarcıklara neden olur. Kabukları tamamen iyileşmeden kaşımak bir çukur bırakabilir.

ENFEKSİYONLAR

Staphylococcus veya streptococcus bakterisinden kaynaklananlar gibi diğer enfeksiyonlar, arkasında bir çukur bırakabilen yaralara neden olabilir