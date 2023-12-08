Gazze'de insanlık dışı görüntüler! Çırıl çıplak soyulup gözaltına alındı

İsrail’in 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze Şeridi’ne yönelik ablukası ve sivillere yönelik katliamı sürüyor. İsrail güçlerinin Gazze sokaklarında onlarca sivil Filistinliyi gözaltına alıp açıklanmayan bir yere götürmeden önce kıyafetlerini çıkardığını gösteren görüntüler ortaya çıktı.

İsrail Telegram sayfalarında ve medyada yayınlanan görüntülerde düzinelerce erkeğin kıyafetleri çıkarılmış, gözleri kapatılmış ve elleri bağlanmış bir şekilde toplandığı görülüyor.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA GAZETECİLER DE VAR

Bazı videolarda soyunmuş erkekler kamyonlara bindirilirken görülüyor. Erkeklerin Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yerlerinden edilmiş ailelerin barındığı evlerden ve okullardan toplandığı bildirildi. Al Araby Al Jadeed için çalışan bir gazeteci olan Diaa al-Kahlout’un da bu kişiler arasında olduğu tespit edildi. Gözaltına alınanlar arasında doktorlar, akademisyenler, gazeteciler ve yaşlıların da bulunduğu söyleniyor.

7 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Euro-Mediterranean Human Rights Monitor’e göre bir görgü tanığı en az yedi kişinin askerlerin emirlerine yeterince hızlı uymadıkları için askerler tarafından vurularak öldürüldüğünü söyledi. İsrail askerleri Perşembe günü Beyt Lahya’daki Khalifa Bin Zayed al-Nahyan ve Aleppo okullarını günlerce kuşattıktan sonra baskın düzenledi.

CESETLER YERLERE SAÇILIYOR

Bölge sakinleri ve muhabirler tarafından çekilen görüntülerde İsrailli keskin nişancıların Halife okulunun yakınındaki evlerin çatılarında mevzilendiği görülüyor. Bir başka videoda ise Halife okulunun avlusuna saçıldığı bildirilen ölü erkek cesetleri görülüyor.

Herkesi okullardan zorla çıkardıktan sonra İsrail askerleri erkekleri tutukladı ve kadınlarla çocukların yaya olarak kaçmasına izin verdi.

NEREYE GÖTÜRÜLDÜKLERİ BİLİNMİYOR

Askerler daha sonra Beyt Lahia’daki bazı mahallelerde ev ev dolaşarak, erkekleri tutuklamadan önce mahalle sakinlerini uzaklaştırdı ve bazı evleri ateşe verdi. Toplanan erkeklerin nereye götürüldükleri belli değil. İsrail ordusu toplu tutuklamalar hakkında yorum yapmadı.

Bazı İsrail medyası bu kişilerin “muhtemel” Hamas ajanları olduğunu söyledi ancak daha fazla ayrıntı verilmedi. Hamas’ın siyasi bürosunun bir üyesi olan Usame Hamdan, grup üyelerine yönelik toplu tutuklamalar yapıldığını reddetti ve tutuklamaları “Nazi toplama kamplarına” benzetti.

Al Araby TV’ye verdiği demeçte görüntülerin “askeri operasyonlarla hiçbir ilgisi olmayan silahsız sivillerin tutuklanmasını ve istismar edilmesini” gösterdiğini söyledi.

CUMA NAMAZI SIRASINDA FİLİSTİNLİLERE MÜDAHALE

Kudüs'te İsrail askerleri cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa çevresindeki Filistinlilere biber gazı ile müdahale etti.

MESCİD-İ AKSA'DA 9 HAFTADIR NAMAZ KILINAMIYOR

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana Mescid-i Aksa'daki 9'uncu cuma namazına İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle yine normalin çok altında Müslüman katılabildi.

Cuma günleri normalde 100 ila 150 bin kişinin saf tuttuğu Mescid-i Aksa'da 7 Ekim sonrası 8 haftadır karşılaşılan durum bu hafta da tekrarlandı ve İsrail'in engellemesi nedeniyle sadece 5 bine yakın Müslüman burada namaz kılabildi.

İsrail güçleri, Eski Şehir bölgesinde demir bariyerlerle kurduğu kontrol noktalarında kimlik denetimi yaptı ve çok sayıda Filistinliyi geri gönderdi.

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinli gençlere zaman zaman müdahale ederek onları tartakladı.

(AA)







