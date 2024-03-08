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Gazze'de kaos! Havadan atılan yardım kutularının paraşütleri açılmadı: Ölü ve yaralılar var...

08.03.2024 16:39
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Gazze'de havadan indirilen yardım kutuları paraşütleri açılmadığı için sivillerin üzerine düştü. Bölgede yardım bekleyen Gazzeli halkın üzerine düşen yardım kutuları yüzünden ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Kuzey Gazze'de Şati Mülteci Kampı ve Cela Caddesi bölgelerindeki Gazzelilerin üzerine düşen insani yardım kutuları, yardım bekleyen sivillerin üzerine düştü.

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PARAŞÜT AÇILMADIĞI İÇİN HIZLA DÜŞTÜ

Hastane kaynakları da Gazze'deki ihtiyaç sahiplerinin havadan bırakılan yardımların inmesini beklediğini, paraşütlerin açılmaması nedeniyle hızla düşen kutuların isabet etmesi sonucu ölen ve yaralananların olduğunu belirtti.

Kaynaklar, yaralıların Gazze kentindeki Şifa ve el-Ehli Baptist Hastanelerine götürüldüğünü kaydetti.

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BÖLGEDE BİRÇOK ARAP DEVLETİ HAVADAN YARDIM İNDİRİYOR

Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar, Umman ve Bahreyn son bir haftadır Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirilmesine yönelik ortak operasyonlar düzenliyor.

Daha önce de Gazze'ye havadan atılan yardımların denize düşmesi nedeniyle yardımlara ulaşmak isteyen Filistinliler zor anlar yaşamıştı.

Bazılarının küçük balıkçı tekneleriyle bazılarının ise yüzerek insani yardımlara ulaşmak için denize girdikleri görülmüştü.

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GAZZE AÇLIK VE SUSUZLUĞA TERK EDİLDİ

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliği yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Uluslararası Adalet Divanının 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında "Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması" yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardım miktarının ocak ayına göre yarı yarıya düştüğü belirtiliyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430’u çocuk olmak üzere 30 bin 800 Filistinli öldürüldü, 72 bin 298 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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