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  4. Gazze için kritik saatler! Hamas heyeti Kahire'ye geldi: Ateşkes umutları yeşerdi

Gazze için kritik saatler! Hamas heyeti Kahire'ye geldi: Ateşkes umutları yeşerdi

03.03.2024 13:12
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Gazze'de süren savaşta Ramazan öncesi ateşkes sağlanması için peş peşe adımlar atılıyor. Son olarak Hamas heyeti Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Bir Hamas yetkilisi, Gazze'de 24 ila 48 saat içinde ateşkesin sağlanabileceğini ifade etti.

Gazze için kritik saatler! Hamas heyeti Kahire'ye geldi: Ateşkes umutları yeşerdi

İsrail medyası, Hamas heyetinin Mısır’ın başkenti Kahire’ye geldiğini duyurdu. İsrail heyetinin günün ilerleyen saatlerinde Kahire’de olmasının beklendiğini yazan İsrail basını, İsrail tarafına yakınlığı ile bilinen bir kaynağın ise İsrail tarafının hayatta olan esirlerin tam listesinin verilmemesi durumunda bir heyet göndermeyeceğine ilişkin sözlerini aktardı. Khalil Al-Hiya liderliğindeki Hamas heyetinin yanı sıra ABD ve Katar taraflarının da Kahire’ye ulaştığı aktarıldı.

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KRİTİK SAATLER

Adı açıklanmayan bir Hamas yetkilisinin İsrail’in talepleri kabul etmesi durumunda Gazze’de 24 ila 48 saat içinde ateşkesin sağlanabileceğini söylediği bildirildi. Adı açıklanmayan yetkili, “İsrail, yerinden edilmiş Filistinlilerin Gazze’nin kuzeyine dönmesi ve insani yardımın artırılması gibi Hamas’ın taleplerini kabul etmesi durumunda önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde bir ateşkes sağlanması mümkün” dedi.

ABD: İSRAİL KABUL ETTİ, SIRA HAMAS'TA

ABD’li bir yetkili dün yaptığı açıklamada, İsrail’in bölgede 6 hafta sürecek bir ateşkesi kabul ettiğini iddia ederek “Şimdi de Hamas’ın kabul etmesi gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı. İsmi açıklanmayan yetkili, kabul edilen bu ateşkesin kalıcı olarak bölgede sürmesi için çalışmaların devam edeceğini de sözlerine eklemişti. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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İsrail Hamas
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