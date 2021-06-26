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  4. Geç kalan YKS adayına velilerden destek geldi, sınava alındı

Geç kalan YKS adayına velilerden destek geldi, sınava alındı

26.06.2021 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girenler, salonlara koronavirüs tedbirleriyle alındı. Son saniyelerde kapı kapanınca fakülte dışında kalan aday, velilerin görevlilere 'aç, aç' diye tezahürat yapmasıyla içeri alındı.

Geç kalan YKS adayına velilerden destek geldi, sınava alındı

YKS'nin ilk oturumu için birçok üniversite adayı, aileleriyle birlikte sınava girecekleri okullara erkenden geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında velilerin okul bahçesine girişine izin verilmezken, ateşleri ölçülen adaylar, daha sonra üst aramaları da yapılarak, sınav salonlarına alındı.

GEÇ KALAN ADAY SINAVA ALINDI

Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde sınava saniyelerle geç kalan aday, içeri alınmadı. Velilerin 'aç, aç' diye tezahürat yapmasıyla görevliler, kapıyı açıp, genci fakülteye aldı.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Konya YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Almayın kardeşim niye alıyorsunuz ya? Bunlar ileride memur olup, senin işini yapmayacak, oyalayacak, tamam diyip iki saat seni süründürecek olan insalar. Şimdiden belliler. Düşünsene hayatının sınavına geç akılıyor memur olup işi garantiledimi bu karakterle neler yapmaz bunlar....
yıllardır anlamış değilim bu sınavları neden sabaha alırlar.saat 1e alın kardeşim şnsanlar kalksın bi kahvaltı yapsın bi kendine gelsin rahat rahatte sınav merkezine gitsin.iki lokma doğru düzgün yemeden apar topar sınava gidiliyor
çoğunluk her zaman haklı dir teşekkürler veliler

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