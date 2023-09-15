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Gece yarısı mezarlıktan sesi geldi, duyan doğruca polise ihbar etti: Daha 1 yaşında!

15.09.2023 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bir mezarlıktan gece yarısı sularında bebek ağlaması sesi geldi. İhbar üzerine polis bölgeye gitti. Mezarlıkta erkek bebek bulundu. Bebeğin ilk belirlemelere göre 1 günlük olduğu tahmin ediliyor.

Gece yarısı mezarlıktan sesi geldi, duyan doğruca polise ihbar etti: Daha 1 yaşında!

Narlıdere ilçesindeki bir mezarlıkta ağlama sesi üzerine yapılan ihbarın ardından 1 günlük olduğu öğrenilen erkek bebek bulundu. Bebek hastaneye kaldırıldı. Polis bebeği bırakan kişi veya kişiler için harekete geçti.

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Ilıca Mahallesi Çınar Sokak'ta bulunan Yeniköy Mezarlığı'ndan saat 00.30 sıralarında bebek ağlama sesleri geldi. Çevrede oturan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin mezarlıkta yaptığı incelemede, ilk belirlemelere göre 1 günlük olduğu tahmin edilen bebek bulundu.

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Mezarlığa gelen sağlık ekipleri, erkek olduğu belirtilen bebeği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne götürdü. Burada tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ekipler, 1 günlük bebeği bırakan kişi veya kişileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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(DHA)

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