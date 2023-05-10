Geçmeyen ağrılara dikkat! Bağırsaklarınız tehlike altında olabilir

Bağırsak parazitleri hijyen eksikliği ve yanlış tüketilen gıdalar sebebiyle oluşuyor. Gıdaların yeteri kadar yıkanmaması ve pişirilmemesi, kirli suları içmek parazitlerin ağız yoluyla vücuda bulaşmasına neden oluyor. Sightsavers'a göre, solucan benzeri parazitler sindirim sisteminin içinde yaşar ve konakçılarından gelen besinleri besleyerek, enfekte kişinin yetersiz beslenmesine ve hastalığa ve kronik hastalığa duyarlı hale gelmesine neden oluyor.

MailOnline'a konuşan Doktor Sara Mesilhy, bağırsak parazitlerinin en yaygın beş semptomunun altını çizdi. Karın ağrısından yemek yedikten sonra acıkmaya kadar, zayıflatıcı durum hakkında bilmeniz gereken her şeyi sıraladı.

BAĞIRSAK PARAZİTİ BELİRTİLERİ

SİNDİRİM SORUNLARI VE KİLO KAYBI

Bağırsak duvarında yaygın olarak bulunan parazitler bağırsaklara zarar verebilir ve sindirim sorunlarına neden olabilir. Sonuç olarak, enfekte bir kişi karın ağrısı, yetersiz beslenme ve ishalden muzdarip olabilir. Bu, konakçı tarafından yenen gıdalardan besinleri tüketen parazitler tarafından daha da şiddetlendirilebilen kilo kaybına yol açabilir.

YEMEKLERDEN SONRA AÇLIK

Parazitler tüketilen gıdalardan alınan besinlerle beslendiğinden, bu sağlık durumuna sahip olan kişiler yemek yedikten sonra acıkmaya devam edebilirler. Dahası, bazı parazitler, iştah ve metabolizma ile bağlantılı sinyallere müdahale eden maddeler oluşturabilir. Ayrıca sindirim sisteminin iç yüzeyine zarar vererek besin emilimini azaltabilir ve yetersiz beslenmeye neden olabilirler.

ANEMİ

Mayo Clinic, anemiyi vücudunuzun dokularına yeterli oksijeni taşımak için yeterli sağlıklı kırmızı kan hücresinden yoksun olduğunuz bir durum olarak tanımlar. Bu kendinizi yorgun ve zayıf hissetmenize neden olabilir. Kancalı kurtlar gibi bazı parazitler, ince bağırsağın iç yüzeyine tutunur ve konakçılarının kanını emerek kan kaybına ve kansızlığa neden olur. Diğerleri, kırmızı kan hücrelerinin üretilmesi için gerekli olan konakçıdan gelen demiri tüketir.

Sıtmaya neden olan Plasmodium gibi bazı parazitler, kırmızı kan hücrelerini doğrudan yok ederek yine anemiye neden olabilir.

KAŞINTI

Doktor, parazitlerin çeşitli şekillerde nasıl kaşıntıya ve rahatsızlığa neden olabileceğini açıkladı. İlk olarak, kıl kurtları anüsün etrafına yumurta bırakır, bu da kaşıntıya neden olur ve tekrar enfekte olma şansını artırır.

Diğerleri alerjik reaksiyonları ve kurdeşen ve egzama gibi kaşıntıya yol açan cilt problemlerini tetikleyen toksinler salgılayabilir.

KAS VE EKLEM AĞRISI

Enfekte bir kişi, iltihaplanma sonucu kas ve eklem ağrısı yaşayabilir. Parazitler ayrıca doğrudan hasara neden olacak şekilde kaslara hareket edebilir. Kas ve eklem ağrısı, azalan oksijen kaynağı nedeniyle anemi ile de ilişkilendirilebilir.



