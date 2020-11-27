HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gelin düğünden 4 gün sonra koronadan öldü

Gelin düğünden 4 gün sonra koronadan öldü

27.11.2020 17:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gelin düğünden 4 gün sonra koronadan öldü

Adana’da korona virüse yakalanan gelin, düğünden 4 gün sonra hayatını kaybetti.Lise döneminden okul arkadaşı olan Özlem Özcan ve Muttalip Bayram bir süre önce nişanlandı.

Adana’da korona virüse yakalanan gelin, düğünden 4 gün sonra hayatını kaybetti.
Lise döneminden okul arkadaşı olan Özlem Özcan ve Muttalip Bayram bir süre önce nişanlandı. Düğün tarihlerini 22 Kasım olarak belirleyen çift, akşam 20.00’dan sonra sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için düğün saatini değiştirip pandemi kurallarını gözeterek dünya evine girdi.
Ancak Muttalip Bayram, düğünden 2 gün sonra rahatsızlanan eşini hastaneye götürdü ve yapılan test sonucunda genç kadının korona virüse yakalandığı öğrenildi. Ayrıca virüsün genç kadının akciğerlerine de indiği tespit edilmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Özlem Özcan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 26 Kasım günü hayatını kaybetti. Düğününden 4 gün sonra ölen gelin bugün Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Öte yandan, Özlem Özcan’ın düğünden 2 gün önce yaptırdığı korona virüs testinin de negatif olduğu öğrenildi. Muttalip Bayram’ın sosyal medya üzerinden geçen ay eşiyle paylaştığı fotoğrafının altına yazdığı, ‘Aşk görülemez, sadece hissedilebilir diyorlar. Fakat yanılıyorlar. Gözlerinde gerçek aşkı defalarca gördüm. Ve hayatım boyunca gördüğüm en güzel şey buydu’ yazısı ise duygulandırdı.

Gelin düğünden 4 gün sonra koronadan öldü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Estetik itirafı: 25 yıldır... Estetik itirafı: 25 yıldır...
Davutoğlu koronavirüse yakalandıDavutoğlu koronavirüse yakalandı
İşte astsubay başvuru şartları!İşte astsubay başvuru şartları!

En Çok Okunan Haberler

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Alışveriş çılgınlığı koronavirüs dinlemedi! Akın ettiler

Alışveriş çılgınlığı koronavirüs dinlemedi! Akın ettiler

Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız

Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız

Genç kadını adım adım takip etmişti! Mahkemeden flaş karar

Genç kadını adım adım takip etmişti! Mahkemeden flaş karar

Gizemli adamla sarmaş dolaş

Gizemli adamla sarmaş dolaş

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Diğer Haberler

Bebeğine çamaşır suyu enjekte etmişti! O annenin cezai ehliyeti tam çıktı

Bebeğine çamaşır suyu enjekte etmişti! Mahkemede yeni detaylar ortaya çıktı

Canan Kaftancıoğlu'nun eşinin motosikleti çalındı

Canan Kaftancıoğlu'nun eşine hırsızlık şoku

TBMM'deki dört partiden Fransa'ya 'Yukarı Karabağ' tepkisi

Meclis'teki dört partiden Fransa'ya sert tepki

Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir? Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Ahmet Burak Dağlıoğlu kaç yaşında, nereli?

Varlık Fonu’na atanan Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir?

Terör örgütü PKK üyesi, Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi

Interpol yakaladı! PKK'nın kritik ismi Türkiye'ye getirildi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı

Davutoğlu koronavirüse yakalandı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.