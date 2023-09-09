Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Gelinlerden sıra şimdi damatlarda! Sosyal medyanın yeni akımı “Damat makyajı” oldu

    Gelinlerden sıra şimdi damatlarda! Sosyal medyanın yeni akımı “Damat makyajı” oldu

    09.09.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Düğün gününde gelin ve damadın hazırlık sürecinin çekilerek sosyal medyadan paylaşılması son dönemde daha da popüler oldu. Ancak sosyal medyanın yeni trendi düğün gününde makyaj yapan damat oldu. Gelinlerden sonra damatların makyaj yaptırması sosyal medyada gündem yarattı.

    Sosyal medyada son dönemde düğün gününe özel olarak hazırlanan damatların videolarıyla dolup taştı. Kısa sürede trend haline gelen damat hazırlık videoları “damat tıraşı” konseptini de bir başka boyuta taşıdı. Damatların makyajında kapatıcı, rimel, pudra gibi birçok malzemenin kullanıldığı fark edildi.

    SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

    KAPAK4

    Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği akıma adeta yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Kızlar eşlerinizin yüzünü imza atmadan önce yıkayın” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Umarım damada ağlarsa rimelinin akacağı söylenmiştir” yorumunu ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    Ters takla atmak istemişti! Hesap hatası yapınca kabusu yaşadı

    Ters takla atmak istemişti! Hesap hatası yapınca kabusu yaşadı

     Korkunç akım! Ölümlerini böyle kaydettiler

    Korkunç akım! Ölümlerini böyle kaydettiler

     Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

    Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

     3 yaşındaki çocuğun gözüne yuva yaptı

    3 yaşındaki çocuğun gözüne yuva yaptı

     Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

    Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

     Boğazına takıldı! Doktorlar bile inanamadı

    Boğazına takıldı! Doktorlar bile inanamadı

     Yemek yiyemiyor, nefes dahi alamıyordu! Tam 8 saatte alındı

    Yemek yiyemiyor, nefes dahi alamıyordu! Tam 8 saatte alındı

     Bebeğini kreşten aldı! Yüzündeki çizikleri görünce dehşete kapıldı

    Bebeğini kreşten aldı! Yüzündeki çizikleri görünce dehşete kapıldı

     12 yaşındaki kızı tekme tokat dövdüler! "Bize mi güldün?"

    12 yaşındaki kızı tekme tokat dövdüler! "Bize mi güldün?"

     Cani anne yeni doğan bebeğini çöp kutusuna atıp kaçtı

    Cani anne yeni doğan bebeğini çöp kutusuna atıp kaçtı

     “Alkollüyüm” dedi, içki şişesiyle yakalandı! Alkolmetre bambaşka çıktı

    “Alkollüyüm” dedi, içki şişesiyle yakalandı! Alkolmetre bambaşka çıktı

     Okul bahçesindeki kız kavgasını kimse ayıramadı! Ortalık bir anda karıştı

    Okul bahçesindeki kız kavgasını kimse ayıramadı! Ortalık bir anda karıştı

     Köpek gezdirirken kaybolmuştu! 8 yıl sonra canlı olarak bulundu

    Köpek gezdirirken kaybolmuştu! 8 yıl sonra canlı olarak bulundu

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Açılışa katıldı! Yine yuhalandıAçılışa katıldı! Yine yuhalandı
    3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım” 3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”
    Sere serpe uzandı! Kucağına alıp öpücüklere boğdu... "Cesursun"Sere serpe uzandı! Kucağına alıp öpücüklere boğdu... "Cesursun"
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya makyaj damat

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Çorbasında buldu! Restoran bile şaşırdı

    Çorbasında buldu! Restoran bile şaşırdı

    Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

    Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

    Babanın tuvalet kavgası! "Erkeksin" dedi ve...

    Babanın tuvalet kavgası! "Erkeksin" dedi ve...

    Yürüyüş yaparken “Yüzyılın keşfini” yaptı! Servet değerinde...

    Yürüyüş yaparken “Yüzyılın keşfini” yaptı! Servet değerinde...

    Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

    Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.