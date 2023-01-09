Genç kadın vücudundaki tüyler nedeniyle ağır yorumlara maruz kaldı! Her şey 8 yaşında başladı...

Hirsutiz, kadınlarda erkek tipi tüylenmeye neden olan bir hastalık. Bu hastalık dünya üzerinde birçok kadını etkisi altına alıyor. 28 yaşındaki Samantha Allen'a da erken yaşta nadir görülen bu hastalığın teşhisi kondu. Hayatı her zaman kolay değildi çünkü diğerlerinden farklıydı ve bu da bazı açılardan pek çok şeyi etkiledi. Ancak Samantha vücudunu olduğu gibi kucaklamaya, kabul etmeye ve dahası diğer kadınları da aynısını yapmaya teşvik etmeye karar verdi.

Diğer ağrılı semptomlara ek olarak vücudunun her yerinde aşırı kılların filizlenmesine neden olan nadir bir durumu olan bir kadın olan Samantha Allen, uzun süre boyunca eleştirildi.

DOĞURGANLIK ÇAĞINDAKİ KADINLARI ETKİLEYEBİLİYOR

28 yaşındaki Samantha Allen, Media Drum World'e durumu hakkında şunları söyledi : "Cesur olduğumu iddia eden birçok kadınla karşılaştım." Yumurtalıkların aşırı miktarda erkek cinsiyet hormonu üretmesine neden olarak hirsutizme neden olan bir hastalık olan polikistik over sendromu teşhisi kondu. Bu durum doğurganlık çağındaki kadınların %10'unu ve PKOS'lu tüm kişilerin yaklaşık %70 ila %80'ini etkiler.

8 YAŞINDA BACAKLARINI TIRAŞ ETMEYE BAŞLADI

2021'de New York eyaletinden Oklahoma'ya taşınan Allen, hastalığın semptomlarını ilk kez küçük bir çocukken yaşamıştı. 8 yaşında bacaklarını tıraş etmeye başladığını ve 11 yaşına geldiğinde sakalının çıktığını iddia etti.

CHEWBACCA'YA BENZETİYORLARDI

Samantha , ortaokul ve lise boyunca, istenmeyen tüyleri nedeniyle sürekli "saç dökülmesinin" hedefi olduğunu paylaştı. Genç kadın, tüylü Star Wars karakterine atıfta bulunarak, "İnsanlar bana bir erkek olan Chewbacca dedi," diye yakındı.

"SEN BİR İLHAM KAYNAĞISIN!"

"Orada fotoğraflarımı ve hikayemi görmek, kadınlara yolculuklarında da yardımcı oluyor" dedi . Instagram'daki bazı yorumlar, "Sadece bir ilham kaynağı olduğunu ve çok güzel olduğunu söylemek istiyorum ", "Bu çok güçlü " ve "Şu anda bazı hormonal değişikliklerden geçiyorum ve vücut tüylerim artıyor " gibi şeyler söylüyor. daha fazla yerde büyümek için kendi teninizde bu kadar rahat olmanızı seviyorum bu noktaya gelmek istiyorum. Sen bir ilham kaynağısın!”

