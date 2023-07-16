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Genç şarkıcı Erkan Doğanay’a silahlı saldırı! ‘Alçaksınız, korkaksınız! Şerefiniz yok sizin’

16.07.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un Avcılar ilçesinde sahne alan genç şarkıcı Erkan Doğanay’a silahlı saldırı düzenlendi. Karın ve göğüs bölgesine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Doğanay’ın yakınları hastaneye akın etti. Polis, kaçan saldırganların tespit edilerek yakalanabilmesi için kapsamlı soruşturma başlattı. İşte şoke eden saldırıya ilişkin son dakika haberinin detayları…

Genç şarkıcı Erkan Doğanay’a silahlı saldırı! ‘Alçaksınız, korkaksınız! Şerefiniz yok sizin’

Avcılar’da bir mekanda sahne alan genç şarkıcı Erkan Doğanay, sahne çıkışı silahlı saldırıya uğradı. Şarkıcı Uygar Doğanay ve Gökhan Doğanay’ın kuzeni olan genç şarkıcı, karın ve göğüs bölgesine isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Avcılar Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir mekanda sahne alan genç şarkıcı Erkan Doğanay, sahne çıkışı mekan önünde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler, otomobilin içinden Doğanay’a kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan genç şarkıcı kanlar içinde yerde kalırken otomobille kurşun yağdıran kişi veya kişiler geldikleri otomobille kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Genç şarkıcı çevredekilerin yardımıyla taksiyle hastaneye kaldırıldı. Karnından ve göğsünden yaralanan Doğanay’ın, şarkıcı Uygar Doğanay ve Gökhan Doğanay’ın kuzeni olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri mekan önünde ve çevresinde uzun süre incelemelerde bulundu.

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'PUSU KURUP VURACAK KADAR ALÇAKSINIZ'

Şarkıcı Uygar Doğanay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “20 yasında bir çocuğa pusu kurup vuracak kadar alçaksınız, korkasınız. Şerefiniz yok sizin size şerefli olmayı öğreteceğiz bundan sonra hayırlı olsun” diye paylaşımda bulundu.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Genç şarkıcının kaldırıldığı hastanenin tıbbi olanaklarının yetersiz olduğunu belirten yakınları ile ambulans ve hastane görevlileri arasında gerginlik yaşandı. Yakınlarının ısrarı üzerine Doğanay, Çam Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganların tespit edilerek yakalanabilmesi için kapsamlı soruşturma başlattı.

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