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Genç ve kırışıksız bir cildin sırrını paylaştı: Botoksa veda edebilirsiniz! "Bebek ürünü alarak..."

19.02.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzdeki kırışıklıkları geçirmek ve daha genç görünmek için çeşitli bakım uygulamaları yapılıyor. Yaşına rağmen genç görünen kadınların ciltlerinin ve saçlarının bakım sırları merak ediliyor. Sosyal medyada cilt bakım sırlarını paylaşan bir büyükanne yapmanız gereken en basit güzellik tüyosunu açıkladı.

Genç ve kırışıksız bir cildin sırrını paylaştı: Botoksa veda edebilirsiniz! "Bebek ürünü alarak..."

61 yaşındaki Jacqueline Cubici-Gonzalez, cildindeki sağlıklı ve gergin görünüm çok çeşitli bakım yöntemleri uyguluyor. Bu bakım yöntemleri sayesinde çok daha genç bir görünüm sağlıyor. Jacqueline, sabahları iki saat boyunca losyon sürme rutini sayesinde insanların onu genellikle 45 sandığını söylüyor.

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“Benim yaşımdaki insanların kır saçlı ve kırışıklı olması bekleniyor. Bunu asla istemediğimi her zaman biliyordum. Madonna'nın, insanların 45 yaşından büyük olduklarında genç olmalarına izin verilmesi gerektiği fikrine katılıyorum. " dedi. Gonzalez, zarif bir şekilde yaşlanmayı reddediyorum diyerek giydiği ilgi çekici kombinleri paylaştı.

CİLT BAKIM RUTNİNE ÖZEN GÖSTERİYOR

Gonzalez, aktif olarak tenis oynuyor, lüks spa bakımları alıyor ve saçlarına ekstra özen gösteriyor. Sabah ve akşam, 72 dolarlık altı aşamalı bir cilt bakımı rutini kullanıyor ve vitaminle zenginleştirilmiş kremler ve serumlar kullanıyor. Son olarak, sıkılaştırıcı krem ve çocuklara yönelik 50 SPF sürdüğünü belirtiyor.

BEBEK GÜNEŞ KORUYUCUSU KULLANABİLİRSİNİZ

"Güzel bir cilde sahip olmak istiyorsanız ve geri kalan her şeyi yapmak istemiyorsanız, o zaman sadece 50 faktörlü bebek kremi alın ve bol bol kullanın" tavsiyesinde bulundu. “Yaptığım en önemli şey bu. Daha yaşlı ciltler için bir tane kullanırsam, cildim daha kötü görünüyor."

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"HARCANAN PARAYA DEĞER"

İki çocuk annesi Gonzalez, "Ben zengin değilim ve senin de olmana gerek yok, sadece güzellik bakımları için bir pazarlık yapman gerekiyor," diye mantık yürüttü.
“Ona harcadığınız her paraya kesinlikle değer” dedi. "Eğlenmemize, dans etmeye devam etmemize ve modaya uygun olmamıza izin verilmeli."

"İnsanlar 1961'de doğmuş gibi görünmediğimi söylüyor. Sonsuza kadar daha genç görünmek istiyorum." dedi.

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