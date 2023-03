Gençlik sırrı sayesinde kimse gerçek yaşını bilemiyor! Botoks olmadan kırışıklıklara ve yıllara meydan okuyor

TikTok hesabında yaptığı paylaşımlarda yaşını duyanların şaşırdığı Fabiana yayınladığı videolar ile oldukça etkileşim alıyor. 50 yaşındaki Fabiana, "Bana çok soruluyor, 50 yaşında nasıl bu kadar genç görünüyorum ?" diyerek hayranlarına genç gözükmesine neden olan güzel ve genç kalabilmenin sırlarını açıkladı.

DOĞRU SEÇİMLER YAPARAK DAHA GENÇ GÖRÜNMEK MÜMKÜN

Fabiana, "Yaş bir engel değil. Bu kendi kafana koyduğun bir sınırlama. 50'nin üzerinde iyi görünmek ve iyi hissetmek herkes için mümkün. Bunu yapabilirsin. Oraya varmak için doğru seçimleri yap yeter. Ve bunu yapmanın yolu da her gün sağlıklı seçimler yapmaktan geçer."

Bir videoda şöyle açıkladı: " Dengeyi koruyarak sağlıklı yiyecekleri seçiyorum." Fabiana ayrıca bunun "besleyici ve dengeli yemekler" yemek anlamına geldiğini açıkladı. "Haftada üç ila beş kez egzersiz yapıyorum" diye ekledi. Başka bir videoda Fabiana, vücudunu "her gün" nasıl hareket ettirdiğini paylaştı.

"SAĞLIKLI BESLENMEYE HER ZAMAN İHTİYACINIZ VAR"

"Bu, 50 yaşında formda görünmek için yapılması gerekenlerin bir parçası" diye açıkladı. "Vücudunuzu her zaman sağlıklı tutmak için sağlıklı beslenmeye de ihtiyacınız var. Tutarlılık yaratabilmek için enerjiye ve iyi beyin fonksiyonlarına sahip olmak için iyi uyumanız gerekir. Tutarlılık anahtardır."

İYİ GÖRÜNMENİN YOLU NASIL HİSSETTİĞİNİZLE BAŞLIYOR

Videolarından birinde Fabiana, haftalık egzersiz rutininin bir parçası olarak ağırlık ve kondisyon antrenmanı yaparken gösteriyor. Ancak, fark yaratan sadece vücudunu nasıl beslediği ve hareket ettirdiği değildir. Fabiana, iyi görünmek için pek çok nedenin içinizde nasıl hissettiğinizle başladığını açıklıyor.

"BU İNSAN OLMANIN BİR PARÇASI"

"Yaşlanmayı nasıl görmeyi seçerseniz, onu tam olarak nasıl deneyimleyeceksiniz" diye açıkladı. "Bu bir gerçek, hepimiz yaşlanıyoruz. Bu insan olmanın bir parçası.

Öyleyse sormama izin verin, neden bu kadar çok insan yaşlanmaktan sonsuza kadar genç görünmek için her şeyi yapacak ve her türlü parayı harcayacak kadar korkuyor? Bunların hepsi bizim öz-değer duygumuzla bağlantılı."

"SAĞLIKLI İLİŞKİLER KURMAYI SEÇİYORUM"

Fabiana, müşterilerini stresi azaltacak ve öz-değerlerini içeriden artıracak şeyler yapmaya teşvik ediyor."Sağlıklı ilişkiler kurmayı seçiyorum" dedi. "Her zaman bana hizmet eden bakış açısını seçerim. Temel olarak zihinsel ve fiziksel sağlığıma odaklanırım. Hepsinden önemlisi, kendinizi genç ve iyi hissettiğinizde başkalarına iyi görünürsünüz."

"YAŞLANMAKTAN KAÇMAYIN"

"Sınırları belirleyin, başkalarına evet derken, değerlerinize hayır demediğinizi onaylayın. Her gün kendiniz için bir şeyler yapın. Bu, sabahları bir fincan kahvenizi tek başınıza içmek olabilir. İşiniz sizi kendinizle barışık tutmalı. Bu kolay bir iş anlamına gelmez. Zor olabilir ama zarar verici veya stresli olmayabilir. Bunların hepsi seçimlerdir. Hayatınızı yaşarken her gün yapabileceğiniz seçimler. Yaşlanmak, her insan için bir gerçektir. Bu nedenle, yaşlanmanın görünümünüz üzerindeki etkilerini saklayarak ondan kaçmaya çalışmak yerine, onu inşa ederek kucaklamanın yollarını arayın."