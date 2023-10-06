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Genel başkanlığa adaylığını resmen duyurdu ama hüsrana uğradı! Salon bomboş kaldı: 'Kılıçdaroğlu benden haberdar değil'

06.10.2023 13:00 | Son Güncelleme:
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Ana muhalefet partisinin liderliğine aday oldu ama toplantıda kendisini 7 kişi dinledi... "Kılıçdaroğlu benden haberdar" değil diyen CHP'li Mehmet Oğuz Kakıcı'nın genel başkanlığa adaylığını açıkladığı basın toplantısı 3 kişiyle başladı. Hayal kırıklığına uğrayan Kakıcı "Kazanma şansım ‘milyonda bir’ diyenler var. Bence bu biraz abartı. 100 binde 1 şansa ihtiyacım var" sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

Genel başkanlığa adaylığını resmen duyurdu ama hüsrana uğradı! Salon bomboş kaldı: 'Kılıçdaroğlu benden haberdar değil'

CHP'de 4-5 Kasım tarihlerinde büyük kurultay gerçekleşecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aday gösterilmesi beklenen yarışta Özgür Özel ve Örsan Öymen de yer alacak. CHP Parti Üyesi Mehmet Oğuz Kakıcı bugün Samsun'da düzenlediği basın toplantısında adaylığını duyurdu ama salonun boş kalması onu hayal kırıklığına uğrattı.

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Bafra doğumlu Mehmet Oğuz Kakıcı, 3 kuşaktır ailece üyesi oldukları CHP’nin temel ilke ve inkılaplarından uzaklaştığını düşünerek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na rakip olarak aday oldu. Aday açıklaması için Gazi Sahnesi’nde toplantı düzenleyen Kakıcı, hayatının şokunu yaşadı. Konuşmasına kendisini dinleyen 3 kişiye hitap ederek başlayan Kakıcı, daha sonra gelenlerle birlikte toplam 7 kişinin katıldığı toplantıda CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

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"CHP’NİN 6 OKU KIRILMIŞ DURUMDA"

Şu anda mevcut yönetimin ve CHP’nin ilkelerinden saptığını ve onun için genel başkanlığa aday olduğunu ifade eden Mehmet Oğuz Kakıcı, "CHP, cumhuriyetçilik, halkçılık, laiklik, milliyetçilik, devletçilik ve inkılapçılık ilkelerinden uzaklaşmıştır. Partimizin 6 oku şu anda kırık durumdadır. Tüzüğün gereği olarak her parti üyesi genel başkanlığa aday olabilir. CHP’nin 38. Kurultayı’nda genel başkan adayı olacağımı deklare etmek istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan olmadan 2 gün önce başkanlığa aday olmadığını söylemişti. Böyle bir şey aklından geçmiyordu. 2 gün sonra bir baktık Kılıçdaroğlu CHP’nin yeni genel başkanı. Demek ki 2 gün CHP’de genel başkan olmaya yeterli bir süreymiş. Kılıçdaroğlu’nun yerini yeni birine bırakması konusunda söylediği bir söz vardı. ‘Temiz birisi olsa bırakırım’ demişti. Hoş bir söz değildi. Ben CHP üyesiyim. Kendisi benden haberdar değil. Genel başkanım ben temiz değil miyim? Bu nasıl sözdür” dedi.

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"ŞANSIMIN 'MİLYONDA BİR' OLDUĞUNU SÖYLEYENLER ABARTIYOR"

Çok az sayıda kişinin kendisini desteklemesini de değerlendiren Kakıcı, “Genel başkanlığına adaylık açıklamama çok az kişinin gelmesine ‘hayal kırıklığı’ diyorum. Üzgünüm, Samsunlu olarak CHP il örgütünün arkamda olmasını isterdim. Bunu akıllıca da bulurdum. Görünen gibi 7 kişi katıldı. Medya mensupları da haberdar olmalarına rağmen gelmediler. Bunlar beni çok üzdü. Yakın arkadaş ve akrabalarım beni desteklemek için geldi. Kazanma şansım ‘milyonda bir’ diyenler var. Bence bu biraz abartı. 100 binde 1 şansa ihtiyacım var. Ben de bunu ellerimle kazıyarak elde etmek istiyorum. Belki diğerleri gibi 81 vilayeti dolaşamam ama sosyal medyanın gücünü biliyorum. Sosyal medya ile kendilerine ulaşacağım. İkna eder miyim edemez miyim bilemiyorum” diye konuştu.

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Açıklamaya katılan kişiler ise arkadaşlarını medeni cesareti nedeniyle tebrik etti.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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