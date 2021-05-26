General Mobile GM 21 Plus tanıtıldı! İşte bilinmesi gereken her şey

General Mobile ilk olarak 24 Mayıs'ı işaret eden paylaşımıyla gündeme gelmişti. Kendisini Türkiye'nin yerli telefon markası olarak tanıtan firma, 24 Mayıs günü GM 21 Pro modelini lanse etmişti. GM 21 Pro, MediaTek Helio G90 işlemcisi ile tanıtılmıştı. Şirket, GM 21 Pro'nun ardından ise GM 21 Plus'ın duyurusunu gerçekleştirdi.

GENERAL MOBILE GM 21 PLUS ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

GM 21 Plus'ın fiyatına geçmeden önce biraz özelliklerinden bahsedelim. Parmak izi okuyucusunu arkasında taşıyan telefon, 6.5 inçlik HD+ IPS LCD ekrana sahip. Bu ekranda damla çentiğe yer veren GM 21 Plus gücünü ise MediaTek Helio G35 işlemcisinden alıyor. Helio G35'e 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Buna ek olarak, MicroSD kart desteği ile depolama alanı artırılabiliyor. Telefon, 50.50 mAh değerinde bir batarya taşıyor.

GM 21 Plus'ın arka tarafında üçlü bir kamera kurulumu var. Bu kameralar 16MP ana kamera + 2MP makro kamera + VGA kamera olarak sıralanıyor. Firma, telefonun 96MP Süper Piksel Modu olduğunu da belirtiyor. Ön tarafta ise bizi 8 MP çözünürlüğünde bir selfie kamera karşılıyor.