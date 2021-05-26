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General Mobile GM 21 Plus tanıtıldı! İşte bilinmesi gereken her şey

26.05.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli telefon markası General Mobile, GM 21 Pro'nun ardından GM 21 Plus'ı da tanıttı. GM 21 Pro'ya nazaran daha farklı özelliklere sahip olan GM 21 Plus'ın fiyatı da açıklandı.

General Mobile GM 21 Plus tanıtıldı! İşte bilinmesi gereken her şey

General Mobile ilk olarak 24 Mayıs'ı işaret eden paylaşımıyla gündeme gelmişti. Kendisini Türkiye'nin yerli telefon markası olarak tanıtan firma, 24 Mayıs günü GM 21 Pro modelini lanse etmişti. GM 21 Pro, MediaTek Helio G90 işlemcisi ile tanıtılmıştı. Şirket, GM 21 Pro'nun ardından ise GM 21 Plus'ın duyurusunu gerçekleştirdi.

GENERAL MOBILE GM 21 PLUS ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

GM 21 Plus'ın fiyatına geçmeden önce biraz özelliklerinden bahsedelim. Parmak izi okuyucusunu arkasında taşıyan telefon, 6.5 inçlik HD+ IPS LCD ekrana sahip. Bu ekranda damla çentiğe yer veren GM 21 Plus gücünü ise MediaTek Helio G35 işlemcisinden alıyor. Helio G35'e 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Buna ek olarak, MicroSD kart desteği ile depolama alanı artırılabiliyor. Telefon, 50.50 mAh değerinde bir batarya taşıyor.

General Mobile GM 21 Plus

GM 21 Plus'ın arka tarafında üçlü bir kamera kurulumu var. Bu kameralar 16MP ana kamera + 2MP makro kamera + VGA kamera olarak sıralanıyor. Firma, telefonun 96MP Süper Piksel Modu olduğunu da belirtiyor. Ön tarafta ise bizi 8 MP çözünürlüğünde bir selfie kamera karşılıyor.

Gm 21 Plus kamera

General Mobile GM 21 Pro tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleriGeneral Mobile GM 21 Pro tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

İŞTE GM 21 PLUS'IN FİYATI

GM 21 Plus'ın fiyatı 1.999 TL olarak açıklanmış durumda. Telefon çarpıcı siyah ve çarpıcı yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile ön siparişte bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Türkiye
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