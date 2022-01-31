Geniş paçalı pantolonları kombinlerken dikkat etmeniz gerekenler

Her kadının dolabında mutlaka bir tane geniş paçalı pantolon bulunuyor. İster uzun boylu, ister kısa boylu, isterseniz de iri yapılı olun; eğer doğru pantolon ve tamamlayıcı parçaları seçtiyseniz muhteşem bir görünüme sahip olmanız hiç de zor değil. Farklı özellikleri bulunan tamamlayıcı ürünleri geniş paçalı pantolonlarla kullanarak göz alıcı bir stil yaratabilir, tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız bu yazı tam size göre!

1. Vücut tipinize uygun modeller tercih edin

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İlk adım, vücut tipinize uygun bir pantolon tercih etmek olmalı. Her insanın vücut ölçüleri ve stili farklı olduğu için pantolon seçenekleri arasında kaybolmanız mümkün. Eğer doğru parçaları seçerseniz muhteşem görüneceğinizden şüphe yok. Geniş basenleriniz varsa yüksek bel ve geniş paçalı pantolonları tercih etmek sizin için daha iyi olabilir. Yüksek bel pantolonlar ile tüm dikkati bel bölgesine çekerek belinizi olduğundan daha ince gösterebilirsiniz. Böylece bir illüzyon yaratabilir, vücudunuzun daha güzel görünmesini sağlayabilirsiniz. Siz de vücudunuza uygun ve kaliteli bir pantolon arıyorsanız İpekyol size yardımcı olacak!

2. Kumaş seçimi ve ince detaylar çok önemli

Pantolonun modeli kadar kumaşı da çok önemli. İnce ve dökümlü kumaşlar sizi daha zarif gösterirken kalın kumaşlar olduğunuzdan daha iri durmanızı sağlayabilir. Kalın fitilli kadife kumaşlardan üretilmiş ürünlerden uzak durabilir, daha ince kumaşlara yönelebilirsiniz. Dilvin markasına ait Geniş Paça Maskülen Pantolon gibi dökümlü modelleri tercih edebilirsiniz. Ürünün dökümlü yapısı sizi olduğunuzdan daha ince gösterirken pile ve çizgi detayları boyunuzun daha uzun görünmesini sağlayacak. Bu sayede şık ve göz alıcı görünümünüz ile tüm dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Dilvin Geniş Paça Maskülen Pantolon'a bir şans verin!

3. Boyunuz kısaysa uzun gösteren modellere yönelebilirsiniz

Genelde minyon kadınların uzun ve geniş pantolonlardan kaçınması gerektiğine inanılır. Ancak bu inanışın aksine eğer doğru modeli seçerseniz olduğunuzdan daha uzun görünmenizi sağlayabilirsiniz. Desenli ve renkli pantolonlar yerine sade parçalara yönelebilir, ekstra yüksek belli pantolonlar ile bacak boyunuzu uzatabilirsiniz. Kısa paçalı modeller yerine bilekte veya ayakkabı hizasında biten modelleri tercih edebilirsiniz. Eğer kısa boylu ve zayıf biriyseniz Addax'ın bu ürünü tam size göre! Pantolonun basene yapışan ve paçalara doğru genişleyen kesiminin yanı sıra yere kadar uzanan paçaları sayesinde fit bir görünüm yakalayabilirsiniz.

4. Platform tabanlı botlar sayesinde görünümünüze rahatlık katın

Soğuk kış günlerinde botlardan yardım almak kaçınılmaz oluyor. Fakat doğru seçilmeyen bot modeli, kombinin sıradanlaşmasına sebep olabiliyor. Geniş paçalı pantolonlar ile botlarınızı kombinlerken güçlük çekiyorsanız endişelenmeyin. Son yılların en popüler parçalarından biri olan yüksek tabanlı botlar, hacimli yapısı ile görünümünüzün kusursuz olmasını sağlayacak. Klasik modellerden spor görünümlü modellere kadar pek çok pantolonu Kanisha topuklu botlar ile kombinleyebilir, çok daha çekici bir stil elde edebilirsiniz. Tanisha'nın yandan fermuarlı ve yüksek topuklu bot modelini siyah bir pantolonla birleştirerek tarzınızı yansıtmaya ne dersiniz?

5. Dengeyi sağlamak için dar bluzlardan yardım alın

Geniş pantolonları, dar bluz ve tişörtlerle birleştirerek muhteşem bir uyum yakalayabilirsiniz. Uyumlu renklere sahip pantolon ve bluzlar ile modern bir görünüm yakalayabilir, pantolonun oluşturduğu salaş görüntüyü nötrleyebilirsiniz. Böylece vücudunuzun üst kısmını vurgulayarak daha zarif bir görünüm elde edebilirsiniz. IAMNOTBASİC markasına ait büzgü detaylı üst, tarzınızı bir adım öne taşıyarak bütün dikkatleri üzerinize çekecek. Ön tarafındaki büzgü detayı ürüne ayrı bir hava katarken bel dekoltenizi dilediğiniz gibi ayarlamanızı sağlayacak. Bluzun diğer renklerine de göz atabilir, en beğendiğiniz tonu hemen sepetinize ekleyebilirsiniz.

6. Pantolonunuzla uyumlu bir ceket, görünümünüze farklı bir hava katabilir

Son zamanların favori ürünlerinden blazer ceketler, geniş paçalı pantolonlarla kullanıldığında havalı ve feminen bir görünüm yakalamanızı sağlıyor. Fakat eğer seçtiğiniz ceket en az pantolonunuz kadar bol ise olduğunuzdan daha iri ve kısa görünebilirsiniz. Defacto Kaz Ayağı Desenli Blazer Ceket ile dikkat çekici bir stil yakalamak çok basit. Bel kısmında darlaşan relax fit kesimi ile kıvrımlarınızı vurgulayan bu ceket, sizi daha ince gösterecek. Zamansız tasarımı sayesinde dilerseniz kumaş pantolonlarla dilerseniz kot pantolonla rahatça birleştirebilir, göz alıcı kombinler yaratabilirsiniz. Tarzınızı konuşturmak istiyorsanız elinizi çabuk tutun!

7. Sweatshirt seçenekleriyle tüm havanız değişsin

"Geniş paçalı pantolonlar sweatshirtlerle iyi görünmez." diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Kontrast renkler kullanarak oluşturacağınız bir görünüm, doğru ayakkabı ve aksesuarlar sayesinde inanılmaz bir hal alabilir. Eğer uzun boylu biriyseniz Bershka markasına ait geniş kalıplı sweatshirt tam size göre. Uçuk pembe renginin yanı sıra kırmızı detayları bulunan bu ürünü; geniş paçalı kot ve kanvas pantolonlarla rahatlıkla birleştirebilir, günlük ama şık bir kombin yaratabilirsiniz. İster kahve içmeye giderken isterseniz eğlenceli bir şehir turu yaparken... Dinamik görünümlü Pull&Bear Betty Boop Sweashirt ile havalı bir görünüm yakalayın!

8. Eğlenceli kumaşları sade parçalarla birleştirerek herkesi şaşırtın

Basic ve geniş paçalı pantolonlarınızı günlük kombinlerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz gibi eğlenceli gecelerde de kullanmak isteyebilirsiniz. Özellikle ofis stilinin vazgeçilmezi kumaş pantolonları şık davetlere uyarlamak, düşündüğünüzden daha kolay olacak! Koton'un crop bluz modeli, yıldız gibi parlamanızı sağlayacak. Sade ve geniş paçalı pantolonları, hareketli ve şık detaylara sahip bu bluz ile birleştirerek şaşırtıcı kombinler yaratabilirsiniz. Eğer pantolonunuz ekstra geniş paçalara sahipse göğüs altında biten bu modele öncelik verebilirsiniz. İnce askı detaylarıyla omuzlarınızı ön plana çıkarabilir, böylece daha fit ve feminen bir görünüm elde edebilirsiniz.

9. Güzel bir stiletto ile geceye devam edebilirsiniz

Ayakkabı tercihinizi daima şık parçalardan yana kullanmalısınız. Eğer uzun boylu biriyseniz loafer, makosen veya babet gibi ayakkabıları tercih ederek kadınsı bir görünüm yakalayabilirsiniz. Fakat kısa boylu biriyseniz boyunuzun daha uzun görünmesini sağlayacak topuklu ayakkabılardan yardım alabilirsiniz. Bunun için en güzel seçeneklerden biri olan Elle Deri Stiletto ile tarzınızı tamamlayın. Sivri burunlu yapısı ve ince topuğuyla şık bir görünüm sunan topuklu ayakkabının iddialı rengi sayesinde günlük kıyafetleriniz bile havalı görünecek! Dilerseniz ayakkabının diğer renklerine de göz atabilir, en doğru rengi seçerek şıklığınıza şıklık katabilirsiniz.

10. Kemer detayları stilinize farklı bir hava katacak

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Etkili aksesuarlar kullanmanın görünümünüzü güçlendirdiği bir gerçek. Göz alıcı kemerler ile tarzınıza güzel bir dokunuş yapabilir, insanların ilgisini çekmeyi başarabilirsiniz. Özellikle ilginç detayları olan kemerleri seçebilir, kıyafetlerinizin daha havalı görünmesini sağlayabilirsiniz. Bison Denim markasının metal işlemeli kemeriyle stilinizi ölümsüzleştirmeye ne dersiniz? İlgi çekici rengi ve tokasındaki çiçek detaylarıyla zengin bir görünüm sunan bu ürüne bayılacaksınız. Kemer koleksiyonunuza ekleyeceğiniz bu harika ürün ile belinizi vurgulayarak daha ince görünmeniz de mümkün. Ayrıca birçok renk seçeneği arasından size en uygun olanı tercih edebilirsiniz!



