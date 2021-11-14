Geri dönüşüm tesisinde bebek cesedi şoku! Atıkların arasında buldular

Eskişehir’de geri dönüşüm tesisinde atıklar arasından yeni doğmuş bir bebek cesedi çıktı. İhbar üzerine Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine gitti. Yapılan ilk incelemelerde kız bebeğin yeni doğmuş olduğu ve üzeri beyaz örtüyle kapatılmış şekilde sırt üstü yatar vaziyette durduğu tespit edildi.

TOPLANAN ÇÖP VE ATIKLARIN ARASINDA AYRIŞTIRMA BANDINA GETİRİLDİ

Jandarma ekipleri, yapılan araştırmalarda 13 Kasım akşamı saat 20.00’den itibaren Eskişehir kent merkezinden toplanan çöp ve atıkların getirilerek ayrıştırma bandına alındığını belirledi.

OTOPSİ İÇİN MORGA ALINDI

Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine ceset üzerinde Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi tarafından gerekli incelemelerin yapılmasının ardından bebeğin cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna sevk edildi.

İHA

