'Gidin Fatih'e bakın, Suriyeliler kadın satıyor' sözleri olay yarattı! Eski MHP'li Cemal Enginyurt'tan sert sözler

Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildikten sonra Demokrat Parti saflarına katılan Cemal Enginyurt'un Suriyeli ve Afgan göçmenler hakkında söyledikleri dikkat çekti. Suriyelilerin kira artışında da önemli rol oynadığını dile getiren Enginyurt, 'Bunların hangisini bu zamana kadar camide gördük?' dedi.

İşte Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'un Suriyeli göçmenler hakkında söyledikleri...

'Bu sığınmacıları gönderelim göndermeyelimden ziyade bu insanları din kardeşliği üzerinden bizi empoze etmek doğru değil. Hangisini bu zamana kadar camide gördük? İstanbul'da Ankara'da hiç Suriyeli görmedik camide. 'Bunlar savaştan kaçtı sahip çıkalım' demenizi anlarız. Neden din kardeşliği üzerinden mesaj veriyorsunuz?

ÇOK TARTIŞILACAK SÖZLER! 'SURİYELİLER FATİH'TE KADIN SATIYOR'

Bunların büyük bir kısmı uyuşturucu satıyor. Fatih'e gidin bakın birçoğu orada kadın satıyor. Bunlar sokakta dilencilik yapıyor. Kadınlarımızın, kızlarımızın fotoğraflarını videolarını çekip yayınlıyorlar. Silahlarla meydanlarda ateş ediyorlar, sosyal medyadan resim paylaşıyorlar.

'BU SIĞINMACILAR BİZE HUZUR, REFAH BIRAKTI MI?'

Sığınmacıları koruyalım, kollayalım yardımcı olalım ama bu sığınmacılar bize huzur, refah bıraktılar mı hayır! Kiraların artışında bu etken olarak gösterilebilir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarını da tasvip etmiyorum. 'Ne var selfie çekiyor' diyor. Böyle şey olur mu? Herkes ne olduğunu görüyor.'

