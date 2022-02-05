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  4. Giresun’da dereye uçan otomobilde can pazarı! Akıntıya karşı büyük mücadele

Giresun’da dereye uçan otomobilde can pazarı! Akıntıya karşı büyük mücadele

05.02.2022 01:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun’un Etbaşoğlu mevkiinde adeta can pazarının yaşandığı feci bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu. Otomobilde bulunan 2 kişi, akıntıya karşı büyük mücadele verilerek Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD ve vatandaşların yardımıyla yoğun çabalar sonucu kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar hastaneye götürüldü.

Giresun’da dereye uçan otomobilde can pazarı! Akıntıya karşı büyük mücadele

Feci kaza, akşam saatlerinde Giresun merkeze bağlı Etbaşoğlu mevkiinde meydana geldi. Dereli istikametinden Giresun istikametine seyir halinde bulunan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aksu deresine uçtu.

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DERE ORTASINDA MAHSUR KALDILAR

Kazayı yaralı olarak atlatanlar dere ortasında mahsur kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD ve vatandaşlar kuvvetli akıntı nedeniyle derenin ortasındaki aracı halatlarla güvene alırlarken, araçtakiler de aracın üzerinde kurtarılmayı bekledi.

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ÇALIŞMALAR SONUCU KURTARILDILAR

Yapılan çalışmalar sonucu yaralılar sedyeye bağlanarak ve sırtta taşınarak kurtarıldı.
Sağlık durumları iyi olan yaralılar Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Azgın deredeki kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Giresun
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