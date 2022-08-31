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Gitmediği doktor, hastane kalmadı! Ağrı içinde kıvranan yaşlı kadın: Oğlum, 'sana bakamam' diyor

31.08.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da yaşayan 67 yaşındaki kadın gitmediği hastane ve doktor kalmadığını anlatarak hastalıklarına çare bulunmasını istedi. Yaşlı kadın, çektiği acıyı gözyaşları içinde anlatırken, ''Oğlumu aradım, 'hastayım, beni evine al' dedim. Bana, ‘Evime götüremem, acile git’ dedi. Gitmediğim doktor kalmadı. Hepsi de ‘İyileşemezsin, böyle idare edeceksin’ dedi. Bir bardak çay yapıp da içemiyorum. Belim tutmuyor ayakta duramıyorum'' diyerek yardım çağrısında bulundu.

Gitmediği doktor, hastane kalmadı! Ağrı içinde kıvranan yaşlı kadın: Oğlum, 'sana bakamam' diyor

Manisa’da çeşitli rahatsızlıkları bir arada yaşayan ve artık kendi işini göremez hale geldiğini söyleyen 67 yaşındaki Keziban Ege, tek isteğinin tedavisinin yapılarak sağlığına kavuşmak olduğunu söyledi. Manisa’da gitmediği hastane ve doktor kalmadığını anlatan yaşlı kadın, çektiği acıyı gözyaşları içinde anlattı.
Daha önce de yaşadığı bir rahatsızlıktan dolayı doktorların ‘Ameliyat olursan ölürsün’ dediğini ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine sahip çıkarak Ankara’da ameliyat ettirdiğini ve sağlığına kavuşturduğunu anlatan 67 yaşındaki Keziban Ege; kemik erimesi, mide yarası, kemik kırıkları ve kollarında başlayan morluklarla mücadele ediyor. Manisa’da gitmediği hastane ve doktor kalmadığını belirten yaşlı kadın, sabahlara kadar ağrıdan yatamadığını ve artık çektiği acıların son bulmasını istediğini söyledi.

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“GİTMEDİĞİM DOKTOR KALMADI”

Eşini yıllar önce kaybeden ve hayatta sadece bir oğlu olduğunu, onun da kendisiyle ilgilenmediğini söyleyen Keziban Ege, “Kalçam, ayaklarım, belim, kollarım, midemde yanmalar var. Midemdeki ağrı karnıma vuruyor. Doktora gittim, o da 'karına vurur ağrı' dedi. Kollarımda kemikler çıktı. Ağrılarım çok. Manisa’daki bütün hastanelerin ortopedi, beyin cerrahi, fizik tedavi doktorlarına gittim. Bana dediler ki ‘Sen iyileşemezsin. Sen de kemik erimesi var, kemiklerin kırılmış, belde kırık var, sinir sıkışması ve kireçlenme var, sen ameliyat olmazsın’ dediler. Bana bir ağrı kesici ve vitamin verdiler, gittim. Diğer hastaneler de aynısını söyledi. Sabaha kadar yatamıyorum, midem kaynıyor, ağrım oluyor. Belim tutmuyor.

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''OĞLUM DA BAKMIYOR''

Yalnız yaşıyorum bir oğlum var o da ayrı bana bakmıyor. Oğlumu aradım, 'hastayım, beni evine al' dedim. Bana, ‘Evime götüremem, acile git’ dedi. Gitmediğim doktor kalmadı. Hepsi de ‘İyileşemezsin, böyle idare edeceksin’ dediler. Ayakta duramıyorum. Belediye yemek getiriyor. O tabakları alıp da yıkayamıyorum. Koyuyorum kenara, biraz yıkayıp geri koyuyorum. Bir bardak çay yapıp da içemiyorum. Belim tutmuyor ayakta duramıyorum.” dedi.

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“TEK İSTEĞİM İYİLEŞİP KENDİ İŞİMİ GÖREBİLMEK”

Tek isteğinin sağlığına kavuşarak kendi işlerini yapabilmek olduğunu anlatan Keziban Ege, gözyaşları içinde şunları söyledi: Tedavi olayım, ayakta durayım, iyi olayım yeter bana. İyileşmek istiyorum. İşimi göremiyorum. Pazara dahi gidemiyorum, hiçbir yere gidemiyorum. Komşulara söylüyorum onlar ilgileniyorlar. Oğlum bir telefon açıp da ‘Anne nasılsın’ demiyor bile. Telefonlardan da engellemiş zaten.”

(İHA)

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Manisa
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