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Gizemi yıllardır çözülemedi! Çivisiz camide dikkat çeken ayrıntı '500 yıllık tarih kokan bu caminin...'

04.05.2023 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Kavak ilçesinde yer alan 500 yıllık tarihi çivisiz cami korunması adına destek ve ilgi bekliyor. İçindeki pek çok detayın yıllardır gizeminin çözülemediği belirtilirken yapımının ise çivi kullanılmadan, tamamen birbirine geçme yöntemiyle gerçekleştirildiği aktarıldı. Bekdemir Camisi İmamı Kemal Taşkın, caminin iç motiflerindeki bazı süslemelerinin anlamının ve içindeki saatin nasıl ve ne zaman yapıldığının bu zamana kadar çözülemediğini ifade etti.

Gizemi yıllardır çözülemedi! Çivisiz camide dikkat çeken ayrıntı '500 yıllık tarih kokan bu caminin...'

Samsun'daki Aşağı Bekdemir Merkez Mahallesi'nde yer alan yaklaşık 500 yıllık tarihi çivisiz cami, pek çok özelliğiyle dikkat çekerken yıllardır yurdun dört bir yanından ziyaretçi ağırlamasına rağmen korunması adına destek bekliyor. Bekdemir Camisi İmamı Kemal Taşkın, caminin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması adına yetkililerin ilgisini beklediklerini söyleyerek caminin tamamen birbirine geçme yöntemi ile çivi kullanılmadan yapıldığını, içinin ise doğal kök boyalarla bezeli olduğunu anlattı. Taşkın, camiye ilişkin anlamı çözülemeyen çarpıcı detaylar da verdi.

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GİZEMİ YILLARDIR ÇÖZÜLEMEDİ

Caminin her yıl Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden ziyaretçileri ağırladığını belirten Taşkın, caminin iç motiflerinde bulunan bazı süslemelerin de ne anlama geldiğinin bu zamana kadar çözülemediğine dikkat çekti.

Taşkın, geçmiş yıllarda köye gelen yabancı bilim adamlarının cami yapımında kullanılan ağaçlar üzerinde yaptıkları araştırma ile caminin yaşını tespit ettiklerini belirterek, “1996 yılında köye gelen bilim adamları caminin yaşını 490 olarak belirlediler. Bu arada cami içinde bir saat var, nasıl yapıldığı hangi döneme ait olduğu hala çözülemedi” dedi.

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"500 YILLIK TARİH KOKAN BU CAMİNİN KORUNMASI İÇİN DESTEK VE İLGİ BEKLİYORUZ"

Caminin bir diğer özelliğinin de mihrap üzerinde bulunan alanda arıların her yıl 150 kilo dolayında bal yapmaları olduğunu söyleyen İmam Taşkın, “25 yıl öncesine kadar bu caminin mihrabında arılar her yıl 150 -200 kilo bal yapıyorlardı. Daha eskiden de köy buradan topladıkları balı satarak hem cami imamının aylık maaşını veriyor hem de caminin ihtiyaçlarını karşılıyorlarmış. Ama maalesef buranın tadilatı esnasında arıların girdiği yer tüm uyarıma karşın kapatıldı. Arıların girdiği yer açılsa eminiz yine gelirler. Bir işi yapıyoruz ama yaparken de hata yapıyoruz. Yazık değil mi? Ayrıca buranın suyu yok. Yangın tüpü yok. Alarm cihazı var ama çalışmıyor. 500 yıllık tarih kokan bu caminin korunması için devlet büyüklerimizin destek ve ilgilerini bekliyoruz" diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Kavak cami

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