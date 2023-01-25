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  4. Gizemli siyah cisim ürküttü! Marketten alıp eve geldi, çalkalayınca tuhaflık sezdi: Cipslerdeki ölü farelerden sonra şimdi de...

Gizemli siyah cisim ürküttü! Marketten alıp eve geldi, çalkalayınca tuhaflık sezdi: Cipslerdeki ölü farelerden sonra şimdi de...

25.01.2023 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marketten aldığı meyve suyunu eve gelince çalkaladı, bir tuhaflık sezdi. Ambalajı açtığı anda hayatının şokunu yaşadı. Meyve suyunun içinde yüzen siyah cismi ambalajı keserken görüntüleyip paylaştı. O video sosyal medyada gündem olurken videoyu çeken kişinin "Şunun büyüklüğüne bak" dediği anlarda görülen siyah cisim ürküttü.

Cipslerden çıkan fare ölülerinden sonra şimdi de meyve suyundan beklenmedik bir cisim çıktı. Sosyal medyada çok kez izlenen o videoyu daha gizemli kılan ise siyah cismin ne olduğunun bilinmemesi oldu.

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"ŞURASINDAKİ SİYAHLIK DİKKATİMİ ÇEKTİ"

Meyve suyunu 15 dakika önce aldığını söyleyen kişi, kamerayı açıp meyve suyunu gösterirken "Daha yeni kapağını açtım. Şurasında siyahlık olduğu için dikkatimi çekti" diye konuştu.

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"BÜYÜK BİR CİSİM VAR"

Meyve suyunun içinde siyah bir şey göründüğünü, ne olduğunu bilmediklerini söyleyen kişi "Büyük bir cisim var" dedi.

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"Bakalım neymiş" diyerek ambalajı kesen kişi, meyve suyundaki siyah cismi gösterirken "Büyüklüğüne bak şunun" dedikten sonra "Şimdi geri gideceğim" diyerek videoyu sonlandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Meyve suyu

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