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Gizli sığınaklar nükleer savaşın işaretçisi mi?

29.03.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vladimir Putin ve Kremlin'in üst düzey yandaşlarının Rusya’nın Ukrayna'yı işgali devam ederken oldukça gizli kırsal sığınaklarda saklandıkları iddia edildi. Bunun savaşın tırmanmak üzere olabileceğine dair endişe verici bir sinyal olma ihtimali konuşuluyor.

Gizli sığınaklar nükleer savaşın işaretçisi mi?

Ukrayna'da kanlı savaş sürerken, Vladimir Putin ve yüksek komutanlığının, zaman zaman oldukça gizli nükleer sığınaklarda bulunduğunu gösteren yeni kanıtlar ortaya çıktı. Putin’in de, geçtiğimiz ay Ukrayna'yı işgaline başlamasından bu yana, nerede olduğu bilinmiyor.

Ancak üst düzey Kremlin yetkilileri tarafından kullanılan uçakların hareketlerinin, Putin'in batı Sibirya'daki Surgut yakınlarında bir saklanma yerinde olabileceğini gösterdiği iddia edildi.

Araştırmacı gazeteci Christo Grozev, haftalardır esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan ve sağlığıyla ilgili söylentilere yol açan savunma bakanı Sergei Shoigu'nun, Moskova'nın 725 mil doğusunda, Urallar'daki Ufa yakınlarında bulunan bir sığınakta olduğuna inanıldığını söyledi.

Bu teori, savunma bakanının kalp sorunları yaşadığına dair iddiaların yaygın olması nedeniyle, 22 Mart'tan itibaren üç gün boyunca Ufa'yı ziyaret eden 31 yaşındaki kızı Ksenia Shoigu tarafından da desteklendi. Ayrıca, bebeğiyle Ukrayna'nın mavi ve sarı renklerinde poz verdiği fotoğrafını paylaşmasının ardından genç kadının sosyal medyaya erişimi yasaklandı.

Yüksek güvenlikli sığınakların kullanımı doğrulanırsa bunun endişe verici şekilde Putin'in nükleer silahları kullanmaya hazırlandığını ve bunun kaçınılmaz misillemeye yol açacağını gösteriyor.

UÇUŞLAR ORTAYA ÇIKARIYOR

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İngiliz araştırma kuruluşu Bellingcat ile bağlantıları olan Grozev, "Shoigu'nun bir sığınakta olduğundan kesinlikle eminim. Uçağının hareketini takip ettiğimizde Ufa'ya çok sık uçuşlar görüyoruz. Bu bölgede korunan sığınakların da olduğunu bilmek, ikamet ettiği yer hakkında net bir cevap veriyor." dedi.

Ukrayna-24 kanalına verdiği röportajda, TV sunucusu Yevgeny Kiselyov'a şunları söyledi: “Kremlin'in savaş stratejisi nükleer bir saldırıyı içerecekse, askeri liderleri sonradan gizleyemezler. Önceden gizlenmeleri gerekir. Sığınak denen bir yerde olduğundan kesinlikle eminim ve genellikle uçtuğu uçağı takip ettiğimizde, neredeyse her gün Ufa'ya uçuşlar görüyoruz. Bu bölgenin çok korunaklı sığınaklara sahip olduğunu bilmek bizi bariz bir sonuca götürüyor.“

PUTİN BAŞKA BİR YERDE GİZLENİYOR

Putin'in başka bir yerde başka bir sığınağı olduğuna inanan Grozev "Büyük olasılıkla başka bir yerde, çünkü başka uçuşlar görüyoruz ve bunlar Ufa'ya giden uçuştan daha gizli. Bunlar eyalet uçakları ve Surgut civarında bir yerde sinyallerini kapatıyorlar." dedi. Hükümetin seçkinlerinin de bulunduğu daha donanımlı bir sığınak daha olduğu tahmin ediliyor.

Daha önce Putin'in yakın akrabalarını Surgut'un 1.100 mil güneydoğusunda ve Moskova'nın 2.360 mil doğusunda bulunan Altay Dağları'ndaki bir sığınağa taşıdığı iddiaları vardı.

Grozev, Rusya Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un da bir sığınaktan çalıştığını öne sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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