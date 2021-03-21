HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Gökçeada'da koronavirüs alarmı! 5 okulda yüz yüze eğitime ara verildi

Gökçeada'da koronavirüs alarmı! 5 okulda yüz yüze eğitime ara verildi

21.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, koronavirüs pandemisi nedeniyle aralarında Rum okullarının da bulunduğu 5 eğitim kurumunda yüz yüze eğitime ara verildi. Öğretmen ve öğrenciler 10 gün süreyle karantina altına alındı.

Gökçeada'da koronavirüs alarmı! 5 okulda yüz yüze eğitime ara verildi

Gökçeada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Dr. Serhat Doğan başkanlığında, pandemi tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verilmesi için toplandı. Gökçeada Atatürk Anadolu Lisesi ile Gökçeada Özel Zeytinli Rum İlkokulu'nda testi pozitif çıkan öğretmen, Cumhuriyet İlkokulu'nda testi pozitif çıkan öğrenci ile Gökçeada Özel Tepeköy Rum Ortaokulu ve Gökçeada Özel Tepeköy Rum Lisesi'nde temaslı öğrenci bulunması nedeniyle, söz konusu 5 okulda salgının yayılımını önlemek için yüz yüze öğretime 29 Mart tarihine kadar ara verildi. Bu süreçte, öğrencilerin uzaktan eğitime devam etmeleri kararlaştırıldı.

Ayrıca, Gökçeada Atatürk Anadolu Lisesi'ndeki bütün öğretmen ve öğrencilerin, Cumhuriyet İlkokulu'nda enfekte öğrencinin bulunduğu sınıftaki tüm öğrenciler ile bu sınıfta eğitime giren tüm öğretmenlerin de 10 gün süreyle karantina altına alınmasına karar verildi.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Müge Anlı'dan önce hep onu izliyorduk! İşte ekranların sevilen ismi Esra Ceyhan'ın son hali Müge Anlı'dan önce hep onu izliyorduk! İşte ekranların sevilen ismi Esra Ceyhan'ın son hali
TUS 2021 yorumlarıTUS 2021 yorumları
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Çanakkale yüz yüze eğitim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Diğer Haberler

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS sınav sonuçları ile ilgili ÖSYM'den açıklama

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS kolay mıydı, zor muydu? 2021 TUS sınav yorumları...

TUS 2021 yorumları

TUS tercihleri ne zaman? İşte 2021 TUS tercih rehberi ile ilgili detaylar...

TUS tercihleri ne zaman

Yatay geçiş sınavları iptal mi edilecek? YÖK'ten yatay geçiş sınavı açıklaması

Yatay geçiş sınavları iptal mi edilecek? YÖK'ten yatay geçiş sınavı açıklaması

ATA AÖF yarıyıl kredi notu hesaplama | ATA AÖF bahar yarıyılında kaç ders alınacak?

ATA AÖF yarıyıl kredi notu hesaplama

ATA AÖF ders kayıtları ne zaman yapılacak? İşte ATA AÖF ders kayıt sistemi

ATA AÖF ders kayıtları ne zaman yapılacak? İşte ATA AÖF ders kayıt sistemi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.