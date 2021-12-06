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Google, Arama’ya yeni araçlar ekliyor

06.12.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artık Arama sekmesinde doktor bulmak mümkün olacak. Bunun için mobilde ABD'deki sağlık planı Medicare’i kabul eden sağlayıcıları bulmayı sağlayan yeni bir filtre sunulacak.

Google, Arama’ya yeni araçlar ekliyor

Sağlık sektörü en önemlilerden biri haline geldi. Koronavirüs hayatımıza girince herkes sağlığa ve teknolojik ürünlerde sağlıkla ilgili detaylara dikkat kesilir oldu. Google da bu durumun farkında olacak ki Arama sekmesine doktor bulmanızı kolaylaştıracak bir özellik ekliyor. Ayrıca Google bu hizmete dil desteği de ekledi. Bugünkü lansmanla birlikte İspanyolca dahil 12 dil desteği tanıtıldı. Son olarak, şirket artık sağlık hizmeti sağlayıcılarının Google İşletme Profillerini güncellemelerine izin veriyor. Bunu, çalışma saatleri ve hizmetleriyle ilgili önemli bilgilerin doğru olduğundan emin olmalarına yardımcı olacak kayıtlarını talep ederek yapabilirler.

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Bunların hepsi küçük eklemeler gibi görünebilir, ancak sağlık hizmetlerini daha fazla insan için daha erişilebilir hale getirmeye yardımcı olacaklar. Artık her şey tabi ki bu yeni hizmetler sayesinde kolayca yapılacak. Dil engeli gibi bir problem de ortadan kaldıran hizmet kullanıcılara ciddi anlamda kolaylık sağlayacak diyebiliriz. Söz konusun özellik şu anda sadece ABD’de kullanıma sunuldu. Tüm testlerin problemsiz geçmesiyle birlikte şirket özelliği global anlamda daha geniş bir sürümle kullanıcılarına sunacaktır. Bu kapsamda özelliğin ülkemize de gelmesi bekleniyor.

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