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Google bilgisayar korsanlarına çok ciddi ödemeler yaptı

09.02.2021 11:48 | Son Güncelleme:
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Google bilgisayar korsanlarına çok ciddi ödemeler yaptı

Google bilgisayar korsanlarına bugüne kadarki en yüksek ödemelerden birisini yaptı. İşin daha ilginç olan tarafı ise platformun 2010 yılından beri bunu yapıyor olması.

Günümüzde siber güvenlik konusunun ne kadar kritik olduğunu defalarca anlatmıştık. Her yıl milyonlarca siber saldırı gerçekleşiyor.

Bu saldırılardan bazıları sadece küçük şirketlere yapılıyor. Hatta orta ölçekli ya da büyük firmaların yine benzer saldırılara uğradığı biliniyor. Tüm bunlar sadece şirket içi ile sınırlı kaldığından dolayı açıkçası pek bir problem olmuyor. Fakat Google gibi büyük firmalara yapılan saldırılar işi farklı bir boyuta taşıyor.

Hollywood genellikle korku ürünlerinden beslendiği için hackerları siyah şapkalı kötü kişiler olarak gösterir. Ancak bütün bilgisayar korsanları aynı karaktere sahip değil. Bazıları ürünlerin geliştirilmesi için destek sunabiliyor.

GOOGLE'DAN 6,7 MİLYON DOLARLIK ÖDEME

Google tarafından 2020 yılında 62 farklı ülkeden 662 kişiye ödeme yapıldı. Bunların toplamı 6,7 milyon dolar seviyelerinde. Genel olarak bakıldığında en büyük açıklar Chrome ile alakalı. Şirket uzun bir süredir Chrome uygulaması üzerinde güvenlik çalışmaları yürütüyordu.

Android açıkları ise yine en büyük problemler arasında yer alıyor. 2020 yılında yaklaşık 1,74 milyon dolarlık ödeme sadece Android için yapıldı. Yine benzer şekilde Android ödemeleri 21 milyon dolar seviyelerini geçiyor. Google aynı zamanda diğer hizmetleri için de bilgisayar korsanlarına ödeme yapıyor.

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