Google en iyi mobil yayıncılar listesinin zirvesinde

Yayınlanan en iyi mobil yayıncılar listesi birçok ipucu veriyor. Play Store ve App Store üzerinden yapılan araştırmalar ile birlikte sektörün devleri net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Özellikle bazı mobil uygulamalar kullanıcıları şaşırtmayı başardı.

Dünya çapında tekel olma çalışmaları nedeniyle sürekli eleştiri alan Google yapılan araştırmalarda birinci oldu. Üstelik hem Play Store hem de App Store platformunda zirvede yer aldı. Onun ilk sırada yer alması açıkçası son derece ilginç. Çin gibi bir ülkede Google ve buna benzer platformların baskı altında olması birinci olmasını zorluyordu.

Arama motorları içerisinde lider konumda olan Google aynı zamanda uygulamalar bakımından da aynı başarıyı gösteriyor. Ocak 2021 lideri bu nedenle Google oldu. Şirket küresel çapta 250 milyon civarında yüklenme başarısı yakaladı.

PEKİ İKİNCİ SIRADA KİM VAR?

Google gibi büyük bir şirket birinci olduktan sonra gözler ikinciye çevrildi. Facebook yaklaşık olarak 191 milyon indirme alarak ikinci sırada yer aldı. Voodoo, AppLovin ve Crazy Labs gibi platformlar ise ilk 5 içerisinde yer aldı.

Listeye bakıldığında Microsoft ve Outfit7 gibi şirketlerin de yer aldığı görülüyor. Ayrıca küresel çapta Çin baskısının azaldığı da görülüyor. Bildiğiniz üzere Facebook dahil olmak üzere birçok platform ülkede yasak. Bu nedenle Facebook ve Google tarafından elde edilen başarı oldukça önemli.

