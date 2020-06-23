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Google ihlalleri Avrupa’da tartışma yarattı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.06.2020 11:04 | Son Güncelleme

İnsanların büyük bir çoğunluğu Cambridge Analytica krizini bile aşamamışken Google veri ihlalleri kaynaklı yeni krizler ortaya çıkıyor. Dünyanın en güvenilir kuruluşlarından bir tanesi olarak bilinen Google, ne yazık ki hepimizi dinlemiş.

Google ihlalleri Avrupa’da tartışma yarattı

Elbette açık bir şekilde firmanın böyle bir suç işlediği söylenmiyor ancak ortaya çıkan raporlar onu destekliyor. Peki Google ne tür veri ihlalleri gerçekleştirdi. Dilerseniz birlikte bir göz atalım.

Hatırlayacağınız üzere Facebook şirketinin insanların bilgilerini çaldığı yönünde çok güçlü iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddiaların hemen ardından Facebook durumu yalansa bile, yıllarca süren davalar başladı. Şimdilerde Facebook neredeyse her ülkeden ceza yiyor.

Benzer durum Google için de geçerli. Fransa başta olmak üzere, Avrupa’nın neredeyse bütün ülkeleri Google şirketine ceza kesiyor. Hepsinin tek gerekçesi ise firmanın veri ihlallerinde bulunması. Açıkçası veri ihlalleri net olarak belirtilmese bile, Google platformunun yeterince önlem almadığı söyleniyor. Bu yüzden Avrupa vatandaşlarının verileri açıkça okunabiliyor.

FRANSA GOOGLE'A CEZA KESTİ

Fransa Google şirketine yaklaşık olarak 50 milyon euro para cezası kesti. Euro para biriminin şimdiki değeri üzerinden değerlendirirsek, 380 milyon TL civarında şirketin ceza ödeyeceğini söyleyebiliriz. Her ne kadar bu tür cezalar pek Google için etkili olmasa bile, yine de caydırıcı gibi görünüyor. Ayrıca Avrupa’daki Almanya ve İngiltere gibi diğer ülkelerin de davaları devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere Google Türkiye’de de ceza yeme tehlikesi ile karşı karşıya gelmişti. Size Google platformu veri güvenliğine dikkat etmiyor mu?

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