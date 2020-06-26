Google kabul etti: Artık haber içeriği başına ödeme yapacak!

Geçtiğimiz aylarda Fransa Rekabet Kurumu, Google'ın içeriklerini yeniden kullanmak için yayıncı firmalara ve haber ajanslarına ödeme yapması gerektiğine karar vermişti. Fransa'dan çıkan sonrası Google ise bu yönde attığı yeni bir adımı kamuoyuyla paylaştı.

GOOGLE HABER İÇERİKLERİNE ÖDEME YAPACAK

Google Başkan Yardımcısı Brad Bender, Google'ın belirli haber yayıncılarının içerikleri için ödeme yapmaya başlayacaklarını açıkladı. Bender, nitelikli içerik üretici sayısını artırmak için bu adımı attıklarını söylerken, sadece belirli haber yayıncılarının bu anlamda destekleneceğini belirtiyor. Google'ın planı ise projeye öncelikli olarak Avustralya, Brezilya ve Almanya'daki medya gruplarından başlamak.

GOOGLE HABERLER NE OLACAK?

Alphabet bünyesinde bulunan Google'ın Başkan Yardımcısı Brad Bender, Haberler ve Keşfet aracılığıyla insanların lisanslanan özel içerikleri ulaşmaya devam edeceklerini paylaştı. Yani Google Haberler ve Keşfet aynı şekilde kullanıcılara hizmet sunacak.

