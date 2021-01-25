Google, o ülkeden çekilebilir!

Arama motoru devi, kendisini içerikleri için haber yayıncılarına ödeme yapmaya zorlayacak bir yasa tasarısı yürürlüğe girerse, arama motorunu Avustralya’nın tamamından çekmekle tehdit ediyor. Yasa onaylanırsa arama motoru devi sadece Google Haberler’de yayınlanan haber makaleleri için sorumlu olmayacak. Aynı zamanda arama motorunda gösterilen haberlere bağlantı vermek ve pasajları göstermek için ödeme yapmakla da yükümlü olacak.

''KULLANIMA SUNMAYI BIRAKMAKTAN BAŞKA SEÇENEK SUNMAZ''

Google Avustralya ve Yeni Zelanda Başkan Yardımcısı Mel Silva, Avustralya Senatosu Ekonomi Yasama Komitesi’ne, “Bu kurallar yasalaşacak olursa, bu bize Google Arama’yı Avustralya’da kullanıma sunmayı bırakmaktan başka seçenek sunmaz,” dedi. “Mevzuata detaylı bir şekilde baktıktan sonra, finansal ve operasyonel risklerle ülkede bir hizmet sunmaya devam edebilmenin bir yolunu görmediğimiz sonucuna vardık.” diyerek de ekledi. Aylardır Avustralya’nın planına karşı lobi yapan şirket, ülkenin yalnızca Google Haberler gibi yerlerde yer alan haber makaleleri için değil, Google Arama’daki haber hikayelerine bağlantılar ve pasajlar göstermek için para ödemeye çalıştığını iddia ediyor. İşimiz ve dijital ekonomi için savunulamaz bir emsal oluşturduğunu ve bunun “arama motorlarının çalışma şekliyle uyumlu olmadığını” söyledi.