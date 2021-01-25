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Google, o ülkeden çekilebilir!

25.01.2021 09:30 | Son Güncelleme:
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Google, o ülkeden çekilebilir!

Google, Avustralya’da tartışılan yeni bir yasanın yürürlüğe girmesi durumunda arama motorunu Avustralya’dan kaldırmakla tehdit ediyor.

Arama motoru devi, kendisini içerikleri için haber yayıncılarına ödeme yapmaya zorlayacak bir yasa tasarısı yürürlüğe girerse, arama motorunu Avustralya’nın tamamından çekmekle tehdit ediyor. Yasa onaylanırsa arama motoru devi sadece Google Haberler’de yayınlanan haber makaleleri için sorumlu olmayacak. Aynı zamanda arama motorunda gösterilen haberlere bağlantı vermek ve pasajları göstermek için ödeme yapmakla da yükümlü olacak.

''KULLANIMA SUNMAYI BIRAKMAKTAN BAŞKA SEÇENEK SUNMAZ''

Google Avustralya ve Yeni Zelanda Başkan Yardımcısı Mel Silva, Avustralya Senatosu Ekonomi Yasama Komitesi’ne, “Bu kurallar yasalaşacak olursa, bu bize Google Arama’yı Avustralya’da kullanıma sunmayı bırakmaktan başka seçenek sunmaz,” dedi. “Mevzuata detaylı bir şekilde baktıktan sonra, finansal ve operasyonel risklerle ülkede bir hizmet sunmaya devam edebilmenin bir yolunu görmediğimiz sonucuna vardık.” diyerek de ekledi. Aylardır Avustralya’nın planına karşı lobi yapan şirket, ülkenin yalnızca Google Haberler gibi yerlerde yer alan haber makaleleri için değil, Google Arama’daki haber hikayelerine bağlantılar ve pasajlar göstermek için para ödemeye çalıştığını iddia ediyor. İşimiz ve dijital ekonomi için savunulamaz bir emsal oluşturduğunu ve bunun “arama motorlarının çalışma şekliyle uyumlu olmadığını” söyledi.

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Avustralya’nın şu anda taslak halinde olan ve Google ile birlikte Facebook’u hedefleyen Haber Medyası Pazarlık Yasası yasası, 2019 yılına dayanıyor. O yılda teknoloji devinin çevrimiçi reklamcılık gelirinden orantısız bir şekilde büyük pay aldığını tespit eden bir araştırma yapılmıştı. O zamandan beri, haber ve medya endüstrisi pandemiden çok etkilendi. The Guardian, Avustralya’da yüzden fazla yerel gazetenin, reklam geliri düştükçe gazetecileri işten çıkarmak zorunda kaldığını bildirdi. Facebook da bu özel yasa ile haberlerinin Avustralya’da da paylaşılmasının durdurulması gibi bir durumla karşılaşıyor. Her iki şirket de bu engellemeleri “en kötü durum” senaryosu olarak adlandırıyor. Google bunun kendisi için bir tehdit olmadığını iddia etmişti, ancak durum kesinlikle öyle görünmüyor.

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