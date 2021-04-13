Google Play Filmler ve TV uygulaması için kötü haber verildi!

Google Play Filmler ve TV uygulaması özellikle yurt dışında fazlasıyla kullanılıyor. Fakat Google TV üzerine yoğunlaşan şirket, şimdi bu konuda önemli bir duyuru yaptı ve bazı kullanıcılar için kötü bir haber verdi.

GOOGLE, PLAY FİLMLER VE TV UYGULAMASI İÇİN TARİH VERDİ

Google'ın yaptığı duyuruya göre, Google Play Filmler ve TV uygulaması artık Roku, Samsung, LG ve Vizio markalı akıllı TV'lerde kullanılamayacak. Uygulamanın 15 Haziran 2021 tarihinden itibaren bu platformlarda kullanımı sona erecek. YouTube uygulamasına Google hesabıyla giriş yapıldığında, geçmişte yapılan tüm alışverişlere erişilebilecek ve göz atılabilecek, yeni içerikler satın alınabilecek ve kiralanabilecek.

İÇERİKLER YOUTUBE'A TAŞINIYOR

Google'a göre YouTube uygulaması, çeşitli türden içeriklerin yeni adresi olacak. Zira geçmişte satın alınan içeriklerin tümü YouTube'da yer alacak. Ayrıca Google Play kredileri, YouTube'da kullanılabilecek. İzleme listeleri ise YouTube'a transfer edilmeyecek. Ancak kullanıcılar, bunun yerine oynatma listeleri oluşturabilecek.

