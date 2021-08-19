Google yeni orta segment modeli Pixel 5a’yı tanıttı

Google’ın orta segment için geliştirdiği yeni telefon Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 765G yonga setinden güç alıyor. Sistemini 6GB RAM ile destekleyen telefonun dahili depolama alanı ise 128GB.

İŞTE GOOGLE PIXEL 5A'NIN DİĞER ÖZELLİKLERİ

Telefonda 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünde 6.34 inçlik OLED ekran yer alıyor. Bu ekranın yenileme oranı ise 60 Hz olarak belirlenmiş.

Telefonun arka yüzünde 12MP’lik f1.7 diyafram aralığına sahip ana kameraya 16MP’lik f2.2 diyafram aralığına sahip ultra geniş açı kamerası eşlik ediyor.

Ön yüze geçtiğimizde ise karşımıza 8MP’lik f2.0 diyafram aralığına sahip bir selfie kamerası çıkıyor. Google Pixel 5a 5G modelinde IP67 sertifikası mevcut. Yani telefon toz ve suya karşı hayli dayanıklı bir yapıda.

4680 mAh batarya ile gelen telefonda 18W hızlı şarj desteği de bulunuyor. Şimdi gelelim telefonun fiyatına.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Pixel 5a 5G’nin fiyatı rakiplerine oranla bir hayli yüksek. Google bu modeli için 449 dolarlık bir etiket belirlemiş durumda. Muhtemelen bu telefon Türkiye’ye gelmeyecektir.

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