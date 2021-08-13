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Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi! Hepsi karaya vurdu

13.08.2021 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sel suları deredeki balıkları karaya vurdu. Suların çekilmesi ile birlikte balıklar, su birikintilerinde kaldı.

Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi! Hepsi karaya vurdu

İki gün önce sel sularının vurduğu Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaralar sarılmaya devam ediyor.

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Sel sularının çekilmesiyle birlikte arama çalışmaları hızlandırılırken, ortaya çıkan araçlar, balçık ve kalaslarla dolan iş yeri ve evler ise dehşete düşürüyor.

GÖRENLER ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

Dereden akan suyun yükselmesiyle birlikte şehir merkezindeki sokaklara giren balıklar ise sel sularının çekilmesi ile mahsur kaldı.

Su birikintileri içinde can veren balıkları görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu Bozkurt
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