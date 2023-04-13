Görüntüler Antalya'dan! Lapa lapa yağdı 'Nisan ayında kar sürprizi' Yurttan kar manzaraları... İşte son dakika 13-17 Nisan hava durumu

Antalya'da dolu ve kar yağışına ilişkin şaşırtan görüntüler kaydedildi. sabah saatlerinde yağmurun ardından dolu başladı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu nedeniyle Sarıabalı ile Deniztepe mahallelerinde yollar ve tarım arazileri beyaza büründü. Sarıabalı Mahallesi'nde ise cam bir serada hasar meydana geldi.

Diğer yandan Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağarken Hava Forum'un paylaştığı Saklıkent'ten bir görüntüde yoğun kar yağışı olduğu görüldü.

ERZURUM, KARS VE ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Erzurum'da birkaç gündür etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Araçların üstünün ve boş arazilerin karla kaplandığı kentte, soğuk hava da kendini gösterdi.

Kars'ta da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte sağanak sonrası yağan kar, etrafı beyaza bürüdü. Karayolları ekipleri, Kars-Digor kara yolunda buzlanmaya karşı çalışma yürüttü. Ayrıca Ölçülü köyü mevkisinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar yolda kaldı.

Karla kaplanan Sarıkamış ilçesinde ise nisan ayında adeta kış mevsimi yaşandı. İlçedeki vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Göçmen kuşlar karla kaplı çayırlık alanlarda yiyecek ararken görüntülendi.

Vatandaşlardan Naci Bozyel, AA muhabirine, sabaha beyaz örtü ile uyandıklarını belirterek, "Nisan ayında kar sürprizi oldu. İnşallah bu kar yağışı memleketimize çiftlilerimize hayırlı bereketli olur." dedi.

Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu. Kentte gece başlayan sağanak, sabaha doğru yerini kar yağışına bırakıtı. Şehrin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

ERZİNCAN'DA NİSANIN ORTASINDA KAR SÜRPRİZİ

Erzincan’da etkili olan yağmur yağışı şehrin yüksek kesimlerinde kara dönüştü, dağları beyaza bürüdü. Nisan ayının ortasına doğru yağan kar sebebiyle ekipler, yollarda tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

Yüksek rakımlı Ahmediye, Sakaltutan ve Kızıldağ geçitlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışının başlaması ile karayolları ekipleri, yollarda tuzlama ve küreme çalışması başlattı. Kar yağışının yüksek kesimlerde akşam saatlerine kadar etkili olması beklenirken şehir merkezinde ise aralıklı kuvvetli yağmur yağışı görülüyor.

Öte yandan Erzincan'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı tır ve çekiciler yolda kaldı. Karayolları ekipleri, yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak trafiği açık tutmaya çalıştı. Trafik polisleri, tır ve çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak kar ve buzlanma nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ÇIĞ UYARISI

Meteorolojiden, bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir uyarısında bulunuldu.

BİNGÖL'ÜN KARLIOVA İLÇESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Bingöl’ün Karlıova ilçesi, nisan ayının ortasında yağan karla beyaza büründü. Adını karla kaplı ovadan alan bin 940 rakımlı Karlıova ilçesi, yeni güne karla uyandı.

Nisan ayının ortasında kar yağışının etkili olduğu ilçe, tamamen beyaza büründü. Yeni güne karla uyanan esnaf iş yerinin önünü temizlerken, sürücüler de araçlarının üzerindeki karları attı. İlçede etkili olan kar yer yer 10 santime ulaşırken, yağan karın tadını da her zamanki gibi okula giden öğrenciler çıkardı.

"YAZI BEKLERKEN KARLA UYANDIK"

Yeni güne karla uyandıkları için şaşırdıklarını belirten vatandaşlardan Ersin Çifçi, “Bu sabah şaşkınlık içinde uyandık. Yazı beklerken karla uyandık. İlçede birkaç gün önceye kadar ilkbaharı yaşıyorduk" dedi.

TUNCELİ'DE DE KAR YAĞIŞI

Tunceli’de dün gece başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Kar yağışı, özellikle Pülümür, Ovacık ve Hozat ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Karayolları ekipleri, yağışın etkili olduğu yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, yetkililer, Tunceli-Pülümür-Erzincan ile Hozat-Karaoğlan-Ovacık karayolunu kullanacak olan sürücülerin kar yağışına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

MUŞ'TA KAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Muş’ta nisan ayının ortasında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, hazırlıksız yakalanan sürücüler ise yolda kaldı.

Varto-Erzurum kara yolunda nisan ayının ortasında etkili olan kar yağışı kısa sürede yolu ulaşıma kapadı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu bölgede kar yağışının durmasıyla trafik normale döndü. (İHA/AA)

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Siirt ve Batman çevreleri Van’ın güney, Diyarbakır’ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Hakkari çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Siirt ve Batman çevreleri Van’ın güney, Diyarbakır’ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Öte yandan Meteoroloji, 11 il için yağış uyarısı yaptı. Sarı kodlu uyarıyı içeren iller arasında Ağrı, Bitlis, Hakkari, Siirt, Batman, Iğdır, Bingöl, Diyarbakır, Muş, Van ve Şırnak yer aldı.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt ve Batman çevreleri ile Diyarbakır’ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

13 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

14 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

15 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

16 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

17 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ



