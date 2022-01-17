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  4. Görüntüler dehşete düşürmüştü! Ev sahibinin baltalı zam baskınında yeni gelişme

Görüntüler dehşete düşürmüştü! Ev sahibinin baltalı zam baskınında yeni gelişme

17.01.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir ev sahibinin, kira artışını kabul etmemeleri üzerine, kiracısının kapısını baltayla kırdığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Büyük tepki çeken olayla ilgili bugün bir son dakika gelişmesi yaşandı. Evde kiracı olarak oturan Suriyeli aile, Bayrampaşa Belediyesi’nin yardımıyla başka bir eve taşındı.

Görüntüler dehşete düşürmüştü! Ev sahibinin baltalı zam baskınında yeni gelişme

Ev sahibinin baltayla kapılarını kırmasının ardından Bayrampaşa Belediyesi’ne giderek yardım talebinde bulunan aileyi, belediye yetkilileri geri çevirmedi.

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İlçe sınırlarında başka bir daire kiralayan yetkililer, Suriyeli ailenin yeni evlerine taşınmasını sağladı. Ailenin eşyaları, belediyeye ait nakliye aracıyla yeni evlerine götürüldü.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Bayrampaşa'da, kiracısının oturduğu evin kapısını baltayla kıran N.A ve oğlu İ.A. gözaltına alınmıştı. İ.A, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, N.A serbest bırakılmıştı.

Suriyeli kiracı Selma Şaham,1200 lira olan kira bedelinin 4 bin liraya çıkarılması için ev sahibinin kendileriyle kontrat imzalamak istediğini iddia etmişti.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa
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