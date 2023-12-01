Göz altında neden kırışıklık olur? Göz altı kırışıklıklarına ne iyi gelir?

Vücudun en duyarlı bölgelerinden biri olarak bilinen göz ve çevresi, yaşla birlikte zaman içerisinde deforme olmaya başlar. Bazı etkenler bu deforme durumunu daha da hızlandırır. Göz çevresi kırışıklarında ilk etkilenen bölge gözün altında yer alan kirpik dipleridir. Kirpik diplerinden başlayan deformeler, sonrasında gözün yan kısımlarını da etkilemeye başlar ve bu durum sonucunda göz etrafında kırışıklıklar oluşur. Bu problemi yavaşlatmak veya tümüyle yok etmek için bazı yöntemler uygulanır.

Göz altında neden kırışıklık olur?

Göz altında meydana gelen kırışıklıklar ve deformeler çoğu kadının adeta kâbusu gibidir. Kimi kadınlarda bu durum daha erken yaşlarda kendini gösterirken kimilerinde ise daha geç yaşlarda ortaya çıkabilir. Her kadın yaşı kaç olursa olsun, her daim güzel, bakımlı ve genç görünmek ister. Ancak genel olarak insanlar yaş aldıkça ve yaşlandıkça yüz bölgesinde birtakım kırışıklar oluşmaya başlar.

Bu deforme ve kırışıklıklar 20’li yaşların ortasından ya da 30’lu yaşlardan itibaren görülür. Özellikle göz altında ortaya çıkan bu kırışıklıklar, kişileri olduğu yaştan daha da yaşlı gösterebilir. Bu yüzden yüzde çizgiler meydana gelmeye başladığında erkenden müdahale etmek gerekir. Göz altında oluşan bu kırışıklıkların pek çok farklı sebebi vardır. Bu sebepler genel olarak şunlardır:

Zaman içerisinde cilt yapısının bozulmaya başlaması

Cildin diriliğini ve elastikiyetini kaybetmesi

Cildin gerginleşmesi ve kolajen üretiminin azalması

Güneşten gelen ışınların cilt yapısını bozması ve beraberinde kırışıkların ortaya çıkması

Genetik faktörler

Sigara kullanımı

Stresli bir yaşam

Sağlıksız beslenme

Yanlış kozmetik ürünlerinin kullanımı

Çevresel faktörler

Göz altı kırışıklıklarına ne iyi gelir?

Göz altında görülen ince çizgilerin oluşmasına zemin hazırlayan birçok farklı unsur mevcuttur. Bu unsurlardan göz bölgesini mümkün olduğunda korumak önemlidir. Ayrıca bazı insanların mimik hareketleri çok fazladır. Sürekli mimik yapmakta genel olarak yüz bölgesinde kırışıklıkların oluşmasına neden olmaktadır. Göz çevresi kırışıklıkları için kesin çözüm konuyla ilgili profesyonel olan uzmanların uyguladığı tedavi yöntemleridir.

Bu yöntemler arasında en sık tercih edileni ise cerrahi işlem yapılmadan göz çevresini gençleştirme uygulamasıdır. Göz çevresini hem iç hem de dış unsurlara karşı korumak oldukça önemlidir. Bu yüzden ilk adım olarak doğru bir cilt bakımı yapılması gerekir. Cilt bakımı seçeneklerinde göz çevresine özel bakım uygulamaları da yer alır. Bunun yanı sıra göz altında meydana gelen kırışıkları gidermede etkili olan kremler de kullanılabilir. Ancak bu tür ürünleri kullanmadan önce uzman bir dermatologa danışılması oldukça önemlidir.

Göz altı kırışıklıkları nasıl geçer?

Genetik faktörler başta olmak üzere yaş alma, kötü beslenme, sigara içme, cilt bakımına özen göstermeme gibi unsurlar göz altı kırışıklıklarının oluşmasına sebebiyet verebilir. Göz altı deformelerinde medikal yöntemlerin yanı sıra bitkisel yöntemlere de başvurulabilinir. Bu bağlamda göz altı kırışıklığı nasıl geçer evde konusu karşımıza çıkar. Hafif kırışıklık ve çizgiler de yüz bölgesine uygulanabilen birçok farklı metot bulunmaktadır.

Evde bulunan bazı malzemelerle göz çevresiyle birlikte genel bir yüz bakımı yapılabilmesi mümkündür. Göz altı kırışıklıkları için evde kesin çözüm olarak tabir edilen bu metotlar, göz altında ve çevresinde görülen ince çizgileri yok etmede yardımcı olabilir. Evde yapılabilecek yöntemlerden bazıları şöyledir:

Yoğurt ile hazırlanan yoğurt maskesi

Salatalık maskesi

Limon suyu ile yapılan maske

Süt ve bal kullanılan hazırlanan yüz maskesi

Nemlendirici etkiye sahip olan badem ve havuç maskesi

Bu tür cilt bakımda kullanılan yüz maskeleri içerisinde bulunan malzemelere karşı alerjiniz olabilir. Bu yüzden öncesinde alanında uzman bir cildiye hekimine danışmakta fayda vardır.

Göz altı kırışıklıkları nasıl yok edilir?

Göz altından başlayıp göz çevresini de etkileyen kırışıkların oluşumunda rol oynayan pek çok faktör vardır. Göz altı kırışıklıklarını en aza indirmek için evde yapılan bazı uygulamalar mevcuttur. Ancak bu deformelerden kurtulmanın en kesin yolu medikal yöntemlerden faydalanmaktır. Bu noktada göz altı kırışıklığına hangi işlem yapılır konusu gündeme gelebilir. Göz altında meydana gelen kırışıkları gidermede yaygın olarak uygulanan metotların başında ameliyatsız göz çevresi gençleştirme işlemi gelir.

Mezoterapi, göz altı ışık dolgusu, lazer gibi yöntemlerden de sıklıkla yararlanılır. Bunun yanı sıra botoks gibi işlemlerde bu bölgelere uygulanmaktadır. Kadın erkek fark etmeksizin uygun görülen her birey göz altı kırışıklarını gideren bu tür yöntemlerden faydalanabilir. Bazı tedavi yöntemleri tek seansta biterken bazıları ise bireylerin gereksinimlerine göre daha uzun seanslar şeklinde sürebilir. Ameliyat gerektirmeyen bu tür uygulamalar sayesinde bireyler daha genç daha bakımlı bir cilde kavuşabilir.

Genç yaşta göz altı kırışıklığı neden olur?

Göz etrafında meydana gelen kırışıklıklar kimi zaman daha genç yaşlarda da görülebilir. Çok geç saatlere kadar çalışmak, çok fazla uykusuz kalmak gibi faktörler daha genç yaşlarda göz çevresinin deforme olmasına ve bunun neticesinde de kırışıkların oluşmasına zemin hazırlayabilir. Göz ve çevresi vücudun en hassas bölgelerinden biri olduğu için bu bölgelere ekstra bakım göstermek ve olumsuz etkenlerden korumak gerekir. Genç yaşta göz altı kırışıklığı oluşmasının sebepleri arasında genel olarak aşağıdaki maddelerde yer alan etkenler gösterilir:

Sigara ve alkol kullanımı

Güneş ışınlarına maruz kalma

Yanlış cilt bakım ürünlerini kullanma

Bazı alerji türleri

Gözleri çok sık ovalamak

Gereğinden fazla mimik kullanımı

Yeterince uyumamak

Asitli gıdaları çok fazla tüketme

Zeytinyağı göz altı kırışıklıklarına iyi gelir mi?

Göz altı bölgesinde görülen ince çizgiler, birçok kişiyi rahatsız eden bir durumdur. Bu ince çizgileri ve kırışıkları gidermek için düzenli olarak cilt bakımı yapmak önemlidir. Cilt bakımında çok sık tercih edilen yağlardan biri zeytinyağıdır. Bu yağ cildi nemlendirici özelliğiyle öne çıkar. Bu yüzden göz altında görülen ince çizgilere sürülerek bu bölgenin nemlendirilmesi sağlanır. Ancak her şeyde olduğu gibi bitkisel ürünleri de kullanmadan önce uzman bir cildiye ya da dermotolog hekimine danışılması son derece önemlidir.





