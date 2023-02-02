HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Göz renginize dikkat! Hangi hastalığa yatkın olduğunuzu belirliyor

Göz renginize dikkat! Hangi hastalığa yatkın olduğunuzu belirliyor

02.02.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan grubumuz, doğuştan gelen fiziksel özelliklerimiz gibi değiştiremediğimiz birçok etken hastalık risklerimizi belirleyebiliyor. Yapılan araştırmalar değiştiremeyeceğimiz göz renklerimizin birçok hastalığa olan yatkınlığımızı gösterdiğini tespit etti. İşte göz renginize göre yakalanma riskiniz olan hastalıklar...

Göz renginize dikkat! Hangi hastalığa yatkın olduğunuzu belirliyor

Vücudumuzda ortaya çıkan özelliklerimiz sağlığımız hakkında önemli rol oynuyor. Mesela fazla kilolu olmanın birçok diyabet, kalp hastalıkları gibi birçok hastalığın riskini artırdığı biliniyor. Ancak bu konuya sağlıklı beslenme ile müdahale edilebiliyor. Müdahale edilemeyen etkenler arasında ise göz rengimiz yer alıyor. Yapılan araştırmalar farklı farklı olan göz renklerimizin hangi hastalıklara yatkın olduğumuzu belirlediğini ortaya çıkardı.

MAVİ GÖZLERİN CİLT KANSERİ RİSKİNİ GELİŞTİRME ORANI DAHA YÜKSEK

Ekran görüntüsü 2023-02-02 092919

Bu, bilim dergisi Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention'da yayınlanan ve araştırmacıların 4 yıl boyunca güneş radyasyonunun DNA'sı olan 6-10 yaş grubundaki beyaz tenli çocukları nasıl etkilediğini inceledikleri bir çalışma ile belirtilmiştir. Görünüşe göre, mavi gözlerden sorumlu geni taşıyan çocukların, yetişkinlikte melanom olarak bilinen habis cilt kanseri riskini artırabilen doğum lekeleri geliştirme olasılığı daha yüksektir. Buna bağlı olarak, diğer araştırmalar mavi veya yeşil gözlü insanların göz melanomu geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu bulmuştur - muhtemelen gözleri güneş ışığının zararlı etkilerinden korumak için daha az ışık emici pigmente sahip oldukları için.

KOYU GÖZLER: DAHA AZ MAKÜLER DEJENERASYON RİSKİ

Ekran görüntüsü 2023-02-02 093029

Araştırmalardan daha koyu bir irisin (gözün renkli kısmı) daha fazla ultraviyole ışığı engellediğini biliyoruz, bu önemlidir çünkü UV ışığı maküler dejenerasyon için bilinen risk faktörlerinden biridir. Bu, daha açık renkli irise sahip kişilerin maküler kalsifikasyon olarak da bilinen ciddi görme bozukluğuna sahip bir hastalık geliştirme riskinin daha yüksek olduğu anlamına gelir.

AÇIK RENKLİ GÖZLER: DAHA DÜŞÜK VİTİLİGO RİSKİ

Ekran görüntüsü 2023-02-02 092842

Vitiligo veya cilt pigmenti eksikliği , lupus, tip 1 diyabet ve tiroid hastalığı gibi diğer otoimmün hastalıkların gelişiminde bir risk faktörü olabilen kalıcı, pigment eksikliği olan lekelere sahip bir deri hastalığıdır. Colorado Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar yaptıkları çalışmada vitiligo eğilimi ile ilişkili 13 gen belirlediler. Çalışmalarında, bozukluğu olan kişilerin mavi veya gri gözlere sahip olma olasılığının, bozukluğu olmayan kişilere göre daha düşük olduğunu bulmuşlardır. Bunun tersi de muhtemelen doğrudur, yani açık renkli gözleri olan insanların vitiligo riski daha azdır.

AÇIK GÖZLÜ İNSANLARIN BAĞIMLI OLMA OLASIKLIKLARI DAHA YÜKSEK

Ekran görüntüsü 2023-02-02 092655

Georgia Eyalet Üniversitesi tarafından 12.000 kişiyi kapsayan bir araştırma , açık renkli gözlü insanların daha fazla alkol tükettiklerini ve koyu renkli insanlara kıyasla bağımlı olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu buldu. Araştırmacılar bunun , gözlere rengini veren pigmentler tarafından üretilen ve beyin hücreleri arasındaki elektriksel aktivitede de rol oynayan boya olan melaninden kaynaklandığını varsayıyorlar.

Ekran görüntüsü 2023-02-02 092942

Gözdeki melanin miktarı (koyu göz rengi için daha yüksektir) beyindeki melanin miktarı ile korelasyon gösteriyorsa, koyu renk gözlü kişilerin alkol gibi uyaranlara karşı daha duyarlı oldukları ve bu nedenle daha az tükettikleri sonucu çıkar. Araştırmacılar, "Açık irisli insanlar daha fazla içiyor, ancak irisin renginin bunda ne ölçüde belirleyici bir faktör olduğu konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç var" sonucuna vardılar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sadece bir kaşığı cinsel gücü ve dayanıklılığı zirveye taşıyorSadece bir kaşığı cinsel gücü ve dayanıklılığı zirveye taşıyor
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme trafik kazası! İstanbul istikameti trafiğe kapandıBolu Dağı Tüneli'nde zincirleme trafik kazası! İstanbul istikameti trafiğe kapandı
Erdoğan'dan ilk yorum! "Keşke bakmaz olaydım"Erdoğan'dan ilk yorum! "Keşke bakmaz olaydım"
Anahtar Kelimeler:
cilt kanseri melanom Göz göz hastalıkları hastalık dejenerasyon kahverengi göz mavi göz risk vitiligo hastalığı

En Çok Okunan Haberler

Ece Üner çok sert çıktı! 'Zamlar fahiş durum mafiş'

Ece Üner çok sert çıktı! 'Zamlar fahiş durum mafiş'

Yer: İstanbul! İnternetten tanışıp evine gitti, aileye yakalanınca yarı çıplak kaçtı

Yer: İstanbul! İnternetten tanışıp evine gitti, aileye yakalanınca yarı çıplak kaçtı

Gram altın fiyatlarında yeni rekor!

Gram altın fiyatlarında yeni rekor!

İşadamına mahkemede ‘böcek’ şoku! Aracını hemen sanayiye götürdü…

İşadamına mahkemede ‘böcek’ şoku! Aracını hemen sanayiye götürdü…

Erdoğan'dan canlı yayında altılı masaya sert tepki!

Erdoğan'dan canlı yayında altılı masaya sert tepki!

Canlı yayında ilginç anlar! Yaptığı hareketle herkesi şaşırttı

Canlı yayında ilginç anlar! Yaptığı hareketle herkesi şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.