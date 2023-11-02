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Gözaltındaki Dilan Polat'tan şaşırtan istek! 'Burası cildime iyi gelmiyor...'

02.11.2023 09:08 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da önceki gece Dilan Polat ve Engin Polat düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 17 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin 4 gün emniyette kalacağı ve en son Engin Polat ile Dilan Polat'ın ifadelerinin alınacağı öğrenildi. Dün akşam sağlık kontrolünden geçirilen Dilan Polat’ın polislerden cildi için vitamin istediği öğrenildi.

Gözaltındaki Dilan Polat'tan şaşırtan istek! 'Burası cildime iyi gelmiyor...'

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve hakkındaki iddiaların ardından MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlıklarına el konulmuştu.

MASAK ön raporuyla birlikte Polat çiftinin birinci derece yakınlarının hesaplarına tasfiye halinde olan 3 şirketten sözde ticaret yapılmış gibi gösterilerek sahte fatura kesildi. Bu şirketlerden hesaplara 200 milyon lira para girişi olduğu, söz konusu paranın yine aile üyelerine ait şirketler arasında transfer edilerek en son Engin Polat’ın sahip olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplandığı, bu parayla gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edilmişti.

GÖZALTINA ALINDILAR

İncelemelerin ardından Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 17 kişi önceki gece gözaltına alındı. Soruşturmada 13 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Şüphelilerin 4 gün emniyette kalacağı en son Engin Polat ile Dilan Polat'ın ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

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SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜ

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemleri devam eden Polat çifti sağlık kontrolü için dün gece İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Polat çifti sağlık kontrolünün ardından tekrardan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesine sevk edildi.

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VİTAMİN İSTEMİŞ

Öte yandan Polat çiftinin emniyetteki işlemleri sürerken, Dilan Polat'ın polisten cildi için vitamin istediği öğrenildi. Polise, 'Kullanmam gereken ilaçlar var' diyen Dilan Polat'a hangi ilaçlara ihtiyacı olduğu soruldu. Bunun üzerine Dilan Polat'ın, "Burası cildime iyi gelmiyor, vitaminleri almam lazım" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Gözaltı Dilan Polat engin polat

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