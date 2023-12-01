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Gözler Devlet Bahçeli'ye çevrildi: Ümit Özdağ cephesinden beklenmedik MHP çıkışı! Akşener'e ittifak çağrısından sonra bir hamle daha

01.12.2023 09:49 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimlerin yaklaştığı her gün muhalefet cephesinde bir iş birliği şekillenip şekillenmeyeceği dikkatle takip edilirken Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ dün attığı hamleyle çok konuşuldu. CHP lideri Özgür Özel'in Meral Akşener'i ziyaretinden hemen önce Özdağ, İYİ Parti'ye "Türk milliyetçiliği ittifakı" önerdi. Akşener'in yanıtı merakla beklenirken Zafer Partisi cephesinden çağrı sonrası ilk açıklama ve bir adım daha geldi. Son açıklamanın üzerine gözler bir de MHP'ye çevrildi...

Gözler Devlet Bahçeli'ye çevrildi: Ümit Özdağ cephesinden beklenmedik MHP çıkışı! Akşener'e ittifak çağrısından sonra bir hamle daha

Muhalefet cephesi 2024 yerel seçimlerinin sonucunu belirleyecek önemli bir süreçten geçiyor. CHP'deki değişim sonrası İYİ Parti'de çalkantılar yaşanıyor. CHP lideri Özgür Özel'in İYİ Parti'ye bizzat ve alenen iş birliği çağrısına yanıt olarak Meral Akşener pazartesi gününü işaret etti. Ancak Akşener'e bir de Zafer Partisi'nden teklif gelmesi gündemi hayli hareketlendirdi. Üstelik Zafer Partisi, Özdağ'ın açıklamasından sonra MHP'ye de göz kırptı!

ÖZDAĞ'IN AKŞENER'E GÜNDEM YARATAN İTTİFAK TEKLİFİ

Dün gerçekleşen Özgür Özel-Meral Akşener görüşmesinden kısa süre önce Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti'ye yerel seçimlerde iş birliği önerisini şu sözlerle dile getirmişti:

“AKP ve CHP merkezli siyaset yapılanmasını Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine sarsılmaz bir inanç temelinde kurulacak Zafer Partisi - İYİ Parti ittifakı etrafında oluşacak büyük bir vatansever, Atatürkçü, Türk milliyetçisi seçmen gücünün yaratacağı sinerji ile dağıtarak mevcut ikili kutuplaşmayı kıralım.

AA-20231130-33065732-33065724-CHP_GENEL_BASKANI_OZEL_IYI_PARTI_GENEL_BASKANI_AKSENER_ILE_BIR_ARAYA_GELDI

CHP’nin ziyareti ve size yönelik belirli grupların baskısını bildiğimiz için bu ziyaret öncesinde öyle kapalı kapılar ardında değil bütün Türk Milleti’nin önünde Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği ittifakı öneriyoruz."

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ŞAŞIRTAN MHP DETAYI

Özdağ'ın açıklamasını Zafer Partili kurmaylar Cumhuriyet gazetesine verdikleri demeçte değerlendirirken MHP'ye de kapı aralayarak beklenmedik bir hamleye imza attı. Zafer Partililer “Şu anda yüzde 30-35 bandında Türk milliyetçisi bir seçmen var. Bu, Türk siyasetini de sıkıntılı süreçten kurtaracak bir ortam olur” diye konuştu.

Çağrıyı “üçüncü yolu Türk milliyetçilerinin açmasına yönelik bir hamle” olarak değerlendiren kurmaylar şunları söyledi:

“Ülkeyi Türk olduğunu söylemekten rahatsız olan yöneticiler yönetti. Biz de şimdi Türk milliyetçileri yönetsin diyoruz. Biz ittifak konusunda samimiyiz. MHP’nin yöneticilerinin de ‘Türk milliyetçileri bu ülkeyi yönetmeli’ diye bir düşünceleri olursa, Türkiye’yi yönetecek kadro Türk milliyetçileri olur.”

AKŞENER'DEN RANDEVU İSTEDİ

Kurmaylar, ittifak çağrısına yönelik Özdağ’ın Akşener’den randevu talebinde bulunduğunu da belirtti.

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