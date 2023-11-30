Meral Akşener-Özgür Özel görüşmesi buz gibi başladı! O detay dikkatlerden kaçmadı

Türkiye adım adım yerel seçimlere giderken siyasilerden ve partilerden gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. Daha önce yerel seçimler için ittifak yapmayacaklarını ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün bir araya geldi.

AKŞENER KARŞILAMADI

Özel, Akşener ile görüşme yapmak için İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldi. Özel'i kapıda Akşener'in karşılamaması dikkat çekti. Görüşmede ittifak konusunun ele alınması bekleniyor. Akşener dünkü grup toplantısında görüşmeye ilişkin "Sayın Özgür Özel randevu istedi, ben de verdim. Bilmiyorum gerisini" demişti.

"MERAL ABLASI, ÖZGÜR ÖZEL'İ EPEY BİR ÜZECEK"

Gazeteci Fatih Portakal, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada ise "Meral Ablası, Özgür Özel'i epey bir üzecek" yorumunda bulundu.