Gözler yarınki toplantıya çevrildi! İsmail Saymaz böyle duyurdu: 'İmamoğlu kararını verdi'

Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında CHP'nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmuştu. Seçimler sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'mücadeleye devam', İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 'değişim' mesajı vermişti. İmamoğlu'nun değişim mesajı gündem olmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise büyükşehir belediye başkanlarının görevine devam etmesi yönünde mesaj vermişti.

"İMAMOĞLU KARARINI VERDİ"

Gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı canlı yayında "Yarın basın toplantısı yapacak İmamoğlu. Bu toplantıda yol haritasını ilan edecek. Benim öğrendiğim kadarıyla İBB Başkanı adayı olma yönünde kararını verdi. Büyük ihtimalle konuşmasında ya da sorulacak sorulara cevaben önceliğinin İstanbul olduğunu ifade edecek. İstanbul'a aday olduğunu ve tekrar kazanmak istediğini beyan edecek. 'İstanbul'u kaybetmemeliyiz' diyecek. Doğrudan İstanbul'a adayım demese bile İstanbul'a aday olduğunu işaret edecek ama bu demek değil ki CHP'deki değişim iddiasından vazgeçti. İkisini beraber yürütmek istiyor. Kendisi bir yandan İstanbul adaylığına yüzünü dönerken diğer taraftan da CHP'deki değişim tartışmasına ağırlığını koyacak." dedi.

TOPLANTININ SAATİ BELLİ OLDU

İmamoğlu'nun yarın basın toplantısını Haliç Kongre Merkezi'nde yapacağı aktarıldı. Konusu belirtilmeyen toplantının saati 12.00 olarak belirtildi.

