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Gözleri doldu, kendini tutamadı! Akşener vatandaşın omzuna kafasını yasladı: İYİ Parti yardım merkezinde duygulu anlar

07.02.2023 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılması için Ankara'da oluşturulan bir yardım toplama merkezinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir vatandaş arasında geçen diyalog gündem oldu. O anlarda gözyaşlarını tutamayan Akşener, "Türk milleti büyüktür. Allah'ın izniyle 99'u atlattık, bunu da atlatacağız" diyen vatandaşın omzuna kafasını yasladı. Duygusal anlar kameraya yansıdı.

Gözleri doldu, kendini tutamadı! Akşener vatandaşın omzuna kafasını yasladı: İYİ Parti yardım merkezinde duygulu anlar

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partililerle birlikte İYİ Parti'nin Ankara'daki yardım toplama merkezinde ziyarette bulundu. Bu sırada çalışanlarla sohbet etti.

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"ALLAH'IN İZNİYLE 99'U ATLATTIK, BUNU DA ATLATACAĞIZ"

Ayrılmadan önce bir görevliyle diyaloğa girişen Akşener, "Beraberiz. Biz nelerden çıktık" dedi. Görevli ise karşılığında "Türk milleti büyüktür. Allahın izniyle 99'u atlattık, bunu da atlatacağız. Sağ olun, var olun. Herkesten Allah razı olsun. Güneydoğu insanıyım ben. Binlerce kez razı olsun. Söyleyeceğim bunlar" sözleriyle yanıt verdi.

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SESİ TİTREDİ: KUSURA BAKMAYIN, BİRAZ DUYGUSALIM

Akşener "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz" dedi. Bu sırada sesi titreyen ve gözyaşlarını tutamayan görevli "Aynen öyle. Kusura bakmayın. Biraz duygusalım" ifadelerini kullandı.

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Akşener ise kafasını vatandaşın omzuna yaslarken "Allah emeklerini ibadet saysın. Gayretlerinizi ibadet saysın" dedi ve merkezden ayrıldı.

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