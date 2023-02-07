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Kemal Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş eşlik etti

07.02.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesine geldi. Adana'da depremden etkilenen ve arama kurtarma çalışması süren bölgede inceleme yapan Kılıçdaroğlu'na, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar eşlik etti. Bir süre çalışmaları takip eden ve yetkililerden bilgi alan Kılıçdaroğlu, daha sonra Hatay'a hareket etti.

Kemal Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş eşlik etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden zarar gören Adana'ya geldi.

Kılıçdaroğlu, Adana'da depremden etkilenen ve arama kurtarma çalışması süren bölgede inceleme yaptı.

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Çukurova ilçesindeki Yurt Mahallesi'nde yıkılan apartmanın enkazında yürütülen çalışmayı inceleyen Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve ilgililerden bilgi aldı.

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Beraberindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve partililerle bir süre çalışmaları takip eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Hatay'a hareket etti.

AA

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