Grup toplantısı sonrası kameralar kayıttaydı... Erdoğan "Ne oluyor bu İYİ Parti'ye?" diye sorunca böyle yanıtladı: 'Dağılıyorlar efendim'

Antalya'nın Aksu İlçesi İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Yunus Akpınar, partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı. Dünkü grup toplantısına katılan Aksu, rozetinin takılması için kürsüye geldi. Aksu ile el sıkışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rozetini takmadan önde kısa bir sohbet etti.

ERDOĞAN: NE OLUYOR BU İYİ PARTİ'YE?

Aksu'nun İYİ Parti'den ayrılarak AK Parti'ye katıldığını öğrenen Erdoğan, bu sırada yanlarında bulunan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye dönerek "Ne oluyor bu İYİ Parti'ye?" diye sordu.

Mehmet Özhaseki'nin gülümseyerek, "Dağılıyor efendim" şeklinde cevap verdiği görüldü.

O anlar gündem oldu.

ERDOĞAN AKŞENER'E YÜKLENDİ, YANIT GELDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı canlı yayında deprem bölgesindeki inşaatları eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi. Erdoğan, Akşener için, "Biz bir şeyi yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan." ifadelerini kullanırken Akşener de Erdoğan'a sosyal medyadan yanıt verdi.

Akşener paylaşımında, "Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir." ifadelerini kullandı.



