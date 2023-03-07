Gül tohumu çimlendirme nasıl yapılır? Evde gül tohumu nasıl ekilir?

Gülün birden fazla rengiyle 300’den fazla çeşidi bulunur. Bulunduğu yerde kendine has aromasıyla beğenilen bir koku yayar. Gülün en sevilen çiçekler arasında yer almasının başlıca sebebi budur. Bu yüzden kozmetikten yiyecek sektörüne kadar birçok yerde gül esansı kullanılır. Antarktika haricinde her yerde yetişebilir. Gülgillerin familyası kültürünün benimsendiği Çin’e dayanır. Bu sebeple gülün ana vatanı Asya olarak kabul edilir. Bununla beraber sadece ülkemizin Şanlıurfa şehrinde yetişebilen çok özel bir gül türü bulunur. Gül bitkisi ülkemizde olduğu kadar tüm dünyada popülerdir. Gül ekilip bakılması en kolay çiçekler içerisinde yer aldığından evlerde de yetiştirilmesi çok yaygındır. Gül bakmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli konu ortamın ısısıdır. Gül fazla soğukta yaşayamaz bununla beraber fazla sıcak ortamları da sevmez. Bu sebeple evde uygun ortam oluşturulursa bakımı oldukça kolaydır.

Gül tohumu çimlendirme nasıl yapılır?

Gül tohumu dört mevsimde de yetiştirilebilir. Ancak çimlenmesi uzun bir zaman alacaktır bu yüzden sabırlı olmak gerekir. Gül tohumu diğer çiçeklere göre daha kolay yetişse de herhangi bir yanlış işlemde tohum bozulabilir veya çürüyebilir. Çimlendirme işlemi sırasında ortamın 3-5 derece arasında bir ısıya sahip olması gerekir. Gül tohumu çimlendirme için kullanılan en yaygın yöntemler arasında perlit çimlendirme yöntemi yer alır. Perlit çimlendirme yönteminde gül tohumlarının bir bardak su içerisinde 24 saat beklemesi gerekir. 24 saat geçtikten sonra suyun içindeki tohumları süzülür ve tohumların bir kısmı bir bardak suyun içerisine alınır. Daha sonra gül tohumlarının üstüne 2 damla kadar porçöz koyulur ve karıştırılır. Gül tohumları porçözle birlikte 15 dakika bekledikten sonra tohumlar süzülür ve lavaboda bir süre arındırılır.

Herhangi bir kavanozun içinde kavanozun yarı miktarında perlit koyulur ve nemlenecek kadar ıslatılır. Perlitin üzerine tohumlar dökülür ve kapağı kapatılıp, kavanoz çalkalanır. Kavanoz 3 dereceye ayarlanmış bir buzdolabında saklanmalıdır. Burada 3-5 ay süreyle kontrol edilerek bekletilir. Çimlenme süresi gülün türüne göre değişeceğinden, kontrol edilerek beklenen bu süre sonunda tohumlar çimlenir.

Pembe sarmaşık gül tohumu nasıl ekilir?

Güller güzel görüntüsü ve hoş kokusuyla bulunduğu ortamda güzel bir etki yaratır. Bu nedenle birçok insan evini veya herhangi bir alanı süslemek için bu bitkiyi sarmaşık şeklinde kullanabilir. Sarmaşık şeklinde bulunan gül süsleme için çok sık tercih edilir. Bu yüzden yetiştirilmesi de en yaygın olanlardandır. Pembe sarmaşık güller, birçok bitki gibi suyu ve güneşli bölgeleri çok sever. Pembe sarmaşık dış mekâna ekilmek isteniyorsa bahar veya yaz ayları beklenmelidir. Eğer iç mekânda kullanılacaksa her mevsimde ekilebilir. Sarmaşık tohumu çimlendirilirken bulunduğu ortamın sıcaklığı 3-5 derece arasında olmalıdır. Tohumlar ekilmeden önce 24 saat boyunca suda bekletilmelidir. Pembe sarmaşık gül tohumu yaklaşık 30 gün sonra çimlenir.

Gökkuşağı gül tohumu nasıl ekilir?

Gül familyasına ait renkleri değişen birçok gül çeşidi bulunur. Bu bitkilerin farklı renkleri, bulunduğu ortama canlılık katan estetik bir görünüme sahiptir. Bununla birlikte birçok rengin bir araya gelmesiyle oluşan, gökkuşağını andıran bir gül türü bulunur. Gökkuşağı gülü hem dünyada hem de ülkemizde oldukça beğenilen bir türdür. Gökkuşağı Gülü veya Şen Gülü olarak bilinen çiçek aslında doğada kendiliğinden yetişmemiştir. Laboratuvar ortamında bir boyama yöntemiyle elde edilmiştir. Boyama yöntemiyle üretilen gökkuşağı gülü, bütün dünyada beğenilerek yaygınlaşmıştır. Gülün bu çeşidini sevenler ve yetiştirmek isteyenler, Gökkuşağı gül tohumunu çimlendirmek için perlit yöntemini uygulayabilir. 24 saat suda bekletildikten sonra tohum, süzülerek perlit ile karıştırılır.

Gül tohumu nasıl alınır?

Herhangi bir çiçek yetiştirmek için önce o tohumun elde edilmesi gerekir. Günümüzde çiçek tohumları, internet ortamındaki e-ticaret sitelerinde satılıyor. İnternet dışında herhangi bir çiçekçi veya tohum satan yerlerden gül tohumu bulunabilir.



