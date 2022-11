Gülümseten Kasım Fırsatları'ndan alabileceğiniz en iyi 15 elektronik ürün

Bu ay indirim yakalamak için alışveriş merkezlerinde koşuşturmanıza hiç gerek yok çünkü Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları sayesinde en güzel ürünleri en uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Kasım ayı sonuna kadar geçerli olan indirimden yararlanarak akıllı saatten kulaklığa, hoparlörden monitöre kadar pek çok elektronik ürünü indirimli fiyatlarla alabilirsiniz. Haydi gelin, gözden kaçırmamanız gereken bu ürünleri birlikte keşfedelim.

1. Şık ve işlevsel: Zcwatch ZC-V33T Unisex Ultra Akıllı Saat ve Ateş Ölçer

1. Şık ve işlevsel: Zcwatch ZC-V33T Unisex Ultra Akıllı Saat ve Ateş Ölçer

Estetik ve minimal tasarımıyla beğeni toplayan Zcwatch ZC-V33T Unisex Ultra Akıllı Saat ve Ateş Ölçer, dayanıklı ve hoş tasarıma sahip bir cihaz arayışında olanları %16 indirimiyle sevindiriyor. Vücut ısınızı 7/24 düzenli olarak ölçebilen ve kalp atış hızınızı takip edebilen bu akıllı saat, güçlü pil ömrüyle öne çıkıyor. iOS ve Android cihazlarla uyumlu saat, altı güne kadar pil ömrü sunuyor. Telefonunuzun şarjı bitse bile size gün boyu eşlik ediyor. E daha ne olsun değil mi?

2. Kaçırılmayacak indirimiyle: Xiaomi POCO X4 Pro 5G Akıllı Cep Telefonu

En çok talep gören elektronik cihazların başında gelen Xiaomi POCO X4 Pro 5G Akıllı Cep Telefonu, şahane indirimiyle sizleri bekliyor. Ultra hızlı Snapdragon 5G servis sağlayıcısına ve 120 Hz yenileme hızına sahip cihaz, işlevsel özellikleriyle kullananların beğenisini kazanıyor. Ayrıca her işinizi hızlı ve akıcı bir şekilde yapabilmenize olanak tanıyor. Hızlı şarj özelliği bulunan akıllı telefon, böylece acil durumlarda şarjsız kalmanızı önlüyor. 6,67 inçlik AMOLED ekranı ile sinematik bir görüntü sunarken profesyonel 108 MP ana kamerasıyla yüksek kaliteli çekimlere imza atıyor.

3. Her anınızda yanınızda: SoundPEATS Air3 Kablosuz Kulak İçi Bluetooth V5.2 Kulaklık

"Hazır indirimdeyken yeni nesil bir kablosuz kulaklık alayım." diyorsanız doğru adrestesiniz! SoundPEATS Air3 Kablosuz Kulak İçi Bluetooth V5.2 Kulaklık, gürültü önleme özelliğiyle dış ortam gürültülerinin en aza indirilerek sesin berrak bir şekilde iletilmesini sağlıyor. Yüksek kalite ve üstün performans sunan bu kulaklığı ister oyun oynarken ister toplu taşımada isterseniz toplantılarda rahatlıkla kullanabilirsiniz.

4. İster oyun oynayın ister çalışın: ViewSonic VG3448 34" WQHD 60HZ 5MS VA 2xHDMI+DP+Mini DP Ofis Monitörü

Kullanıcılarına işlevsellik sunan ViewSonic VG3448 34" WQHD 60HZ 5MS VA 2xHDMI+DP+Mini DP Ofis Monitörü, ultra geniş görüntüleme açısıyla hayallerinizdeki kaliteyi sizlere getiriyor. 34 inç olan cihaz, yüksek görüntüleme konforuyla son derece gerçekçi bir deneyim sunuyor. İşlerinize kesintisiz bir şekilde devam etmenizi sağlıyor. Evde ya da işte kullanmak için yüksek kalitede bir monitör almayı düşünüyorsanız bu ürüne bir şans vermelisiniz.

5. Oyun tutkunlarını sevindirecek bir model: Rampage SMX-R66 ROCKET Ultra Hafif Gümüş Oyuncu Mouse

Başını oyundan kaldırmayanların vazgeçilmezi olan mouselar, Amazon Gülümseten Kasım Fırsatları'nda da yerini alıyor. En çok tercih edilen modeller arasındaki Rampage SMX-R66 ROCKET Ultra Hafif Gümüş Oyuncu Mouse, 12000 DPI optik sensörü ve kolayca takılan anahtar soket tasarımıyla tıklama dirençlerini farklılaştırabiliyor. Hem kolay taşıma hem güvenli saklama için çıkarılabilir kablosuyla pratik kullanım sağlıyor.

6. Maksimum ses kalitesi: Bose SoundLink Flex Bluetooth Hoparlör

Müzik dinlemeden tek bir gün geçirmeyenler için müthiş bir ürünle geldik! Kaliteli ses için özel olarak üretilen bir sürücüyle donatılan Bose SoundLink Flex Bluetooth Hoparlör, PositionIQ teknolojisiyle her şartta optimum ses sunuyor. IP67 su geçirmezlik sertifikasına sahip ürünü UV ışınlarına, düşme ve paslanmalara karşı dayanıklı yapısıyla gittiğiniz her yere rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Ürünün şarj edilebilir bataryası her tam şarjda 12 saatlik kullanım sunuyor. Beyaz renginin yanı sıra siyah ve mavi renkli alternatifleri de bulunuyor.

7. Snopy SN-BT55 DIAMOND TF Kart Özellikli Pembe Bluetooth Kulaklık

Snopy SN-BT55 DIAMOND TF Kart Özellikli Pembe Bluetooth Kulaklık, %22 oranındaki harika indirimiyle Gülümseten Kasım Fırsatları'nın göz bebeği olmayı şimdiden başardı. Ergonomik kullanımı ve renkli tasarımıyla çok sevilen ürün, gençlerin de çok ilgisini çekiyor. Katlanabilmesi sayesinde kolayca taşınabilen cihaz bluetooth özellikli olduğu için sizi kablolarla uğraştırma zahmetinden kurtarıyor. Harika bir hediye de olabilecek bu ürünü almayı bir düşünün deriz.

8. Kolay şarj olanağı: JE Make IT Kablosuz Şarj Cihazı

Tüm Qi özellikli cihazlarla uyumlu olan ve akıllı telefonunuzu kablosuz şekilde şarj etmenize imkân tanıyan JE Make IT Kablosuz Şarj Cihazı, kullanıcı dostu tasarımıyla pratiklik sunuyor, ergonomik yapısıyla her yere kolayca taşınabiliyor. Kablo derdine son veren cihazı çalışma masanıza açacağınız minik bir delikle masaya sabitleyebiliyorsunuz. İster evinizde, ister ofisinizde her yerde kullanabileceğiniz bu cihaz hayatınıza epeyce kolaylık katacak. Daha ne olsun, değil mi?

9. Sevdiklerinizle geçireceğiniz keyifli akşamlar için: Mini WiFi Projektörü 6000 Full HD Yerel 720P Ev Sineması Projektörü

Akşamlarınızı daha keyifli kılmaya hazır mısınız? Öyleyse sizleri birbirinden işlevsel özellikleriyle kendine hayran bırakacak harika bir projeksiyon cihazıyla tanıştıralım. Mini WiFi Projektörü 6000 Full HD Yerel 720P Ev Sineması Projektörü, sayesinde videoları kabloya gerek duymadan ekrana yansıtabilirsiniz. HDMI ve USB aygıtlarını cihaza bağlayarak kablosuz bir şekilde dilediğiniz ne varsa izleyebilirsiniz. Kablosuz özelliği sayesinde hareketinizi kısıtlamak zorunda kalmazsınız.

10. Gözünüz arkada kalmasın: Reolink 4MP Dış Mekan Güvenlik Kamerası

Evinizin ve iş yerinizin güvenliği için sizi yarı yolda bırakmayacak bir güvenlik kamerası ihtiyacınız varsa tercihinizi Reolink 4MP Dış Mekan Güvenlik Kamerası'ndan yana kullanabilirsiniz. Güvenliği ön planda tutanların rahatlıkla tercih edebileceği ürünün güçlü kamerası sayesinde videoları ne kadar yakınlaştırırsanız yakınlaştırın, bulanık bir manzarayla karşılamazsınız. Gece görüşüne de sahip cihaz, dilediğiniz saatte evinizi veya iş yerinizi izleyebilmenize yardımcı olur.

11. Mükemmel ses kalitesini evinize getirin: Klipsch Cinema 400 Soundbar

11. Mükemmel ses kalitesini evinize getirin: Klipsch Cinema 400 Soundbar

Klipsch horn teknolojisiyle geliştirilen Cinema Series Sound Bar'lar sayesinde sinemayı evinize getirmek ister misiniz? Cihazın gerçek ses keskinliğine sahip sol ve sağ hoparlörü, sinematik bir ses alanı yaratmanıza olanak tanır. Üç seviyeli diyalog moduyla her sesi ultra net şekilde duymanızı sağlar. Ürünün kablosuz 2,4 GHz teknolojisi, gittiğiniz her yerde sound bar ve subwoofer'ı gecikme olmadan otomatik olarak birbirine bağlar. Kurulumunu kolayca yapabileceğiniz cihazı uzaktan kumandası sayesinde kolayca yönetebilirsiniz. Ürünün Klipsch Connect uygulamasındaki videoları izleyerek cihazı kolayca kurabilirsiniz.

12. Tasarruf edin: Duracell Alkalin AAA İnce Kalem Pil

Uzun ömürlü bir pil mi arıyorsunuz? O hâlde Duracell Alkalin AAA İnce Kalem Pil tam size göre. Çinko karbon pillere göre çok daha uzun ömürlü olan bu piller, günlük cihazlarınıza güvenilir şekilde güç sağlamak için ideal bir seçenek. Üstün naylon üst muhafazası pillerinizin akmasını önlerken Duralock teknolojisi, normal koşullarda saklandıklarında kullanılmamış Duracell pilleri 10 yıla kadar yeni ve dolu tutar. Pili uzaktan kumandalı oyuncak, lamba ve radyo gibi yüksek enerji gereksinimi olan cihazlarınız için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

13. Profesyonel ses deneyimi: Apogee MIC PLUS USB Mikrofon

Düşük gürültü ve ultra hassasiyete sahip, cardioid kapsüllü profesyonel bir mikrofon arıyorsanız o ürün Apogee MIC PLUS USB Mikrofon olsa gerek. iOS ve Android işletim sistemli akıllı telefonlar, kameralar, kamera ve ses kayıt cihazları, bilgisayarlar ile uyumlu olan bu cihaz, 24-bit/96kHz hassasiyete sahip. Video kaydı ve açık hava etkinlikleri için yaygın olarak kullanılan ürünün titreşimi ve gürültüyü maksimum derecede azaltırken videonuzdaki sesi profesyonel bir hâle getirmenizi sağlıyor.

14. Navigasyonu takip etmek daha kolay: Baseus Glaze Gravity Araç İçi Cep Telefonu Tutucu

Baseus Glaze Gravity Araç İçi Cep Telefonu Tutucu, güçlü kelepçe sistemiyle cihazınızı güvenli ve sıkı şekilde sararken titreşim ve gürültüleri en aza indiriyor. Telefonunuzu tek elle çıkarıp takma kolaylığı sağlamasının yanı sıra güçlü tutuşu ile her türlü koşulda güvende tutmanıza yardımcı oluyor. Yatay, dikey, yuvarlak ve eğik şekillerde kullanabileceğiniz ürünü 360 derece dönebilen başlığıyla dilediğiniz gibi konumlandırabilirsiniz. Model, dâhilî akıllı çipi sayesinde şarj çıkış voltajını otomatik olarak ayarlar. 4,1 ila 6,5 inç aralığındaki telefonlar ile uyumlu olan ürün sayesinde navigasyonu takip etmeniz daha kolay olacak.

15. Carson MP-250 MicroFlip 100 x 250 Cep Mikroskopu

Kullanıcılar tarafından en çok beğenilen ürünler arasında bulunan Carson MP-250 MicroFlip 100 x 250 Cep Mikroskopu, güçlü LED aydınlatması ve UV ışıklı mikroskobuyla makro çekimler yapmanızı sağlar.Yüksek hassasiyetli optik asferik lens sistemiyle fotoğraf ve video çekme deneyiminize eşsiz bir soluk katar. Akıllı telefonunuzu entegre ederek kullanabileceğiniz cihaz, kapaklı camı ve pratik taşıma bantlı slaytları ile size ulaşır. Ürün AA tipi pillerle sorunsuz bir şekilde çalışır.